Shirin David: Sie kann sich mit Mike Singer identifizieren!

Shirin hört "Egal" von Mike Singer Screenshot/Snapchat

Dieser Meinung ist natürlich auch Shirin, die den Song so richtig feiert! Bei Snapchat teilte sie mit ihren Fans, dass sie "Egal" ziemlich gern hört. Und wenn Du selbst schon reingehört hast, wirst Du ganz klar erkannt haben, dass die Text-Zeilen sogar ziemlich gut zu den Attacken passen, denen Shirin gerade durch DSDS ausgesetzt ist.

"Dir passen meine Haare nicht, die Art wie ich sie trage nicht, egal . . ." Was auf keinen Fall egal ist, ist die unfassbar tolle Message des Songs! Solltest Du ihn also noch nicht gehört haben, kannst Du das am besten gleich hier tun!

