Shirin David: Keine Lust mehr auf YouTube?

In letzter Zeit haben sich Shirin Davids Fans immer häufiger gefragt, ob die YouTuberin vielleicht mit ihrem Kanal aufhören will. Seit drei Monaten veröffentlichte sie einen Tag nach der GLOW mal wieder ein Video von sich. Wir wollten von ihr wissen, ob sie auf ihrem Channel ab sofort wieder regelmäßiger Videos hochladen wird. Ihre nicht ganz eindeutige Antwort dürfte Viele traurig machen. "Das hoffe ich!", erklärte sie knapp. Hört sich ganz so an, als wisse sie selbst noch nicht, wie es zukünftig weitergehen soll.

Ob Shirin David ihren Kanal bald wieder ordentlich befüllen wird, ist also weiter unklar. Was für sie allerdings feststeht, ist, dass das Thema Beauty in ihren Videos wohl eher keinen Platz mehr hat. . .