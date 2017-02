Shirin David ist also Single. Doch was müsste ein potenzieller, neuer Freund denn können, um sie zu beeindrucken? In einem Youtube-Video verriet sie, dass sie auf "echte Männer" stehe. "Ich will einen Mann, der männlich ist. Der weiß, was er will", erklärt die Wahl-Kölnerin. Neben dem Charakter spielt allerdings auch noch eine weitere Sache eine Rolle: Nutella! Bei dem Schoko-Aufstrich wird die sexy Blondine nämlich schwach. Wer ein Date mit Shirin David hat, sollte also immer ein Glas auf Hinterhand haben ;)

Shirin David: Wie sieht sie ohne Perücke aus?

Shirin David ist der Paradiesvogel der diesjährigen DSDS-Staffel. Das fängt mit ihren sexy bis extravaganten Outfits an und hört bei ihren Frisuren auf. Die 21-Jährige ist anscheinend ein großer Fan von künstlicher Kopfbehaarung. Doch wie sieht Shirin David eigentlich ohne Perücke aus? Die Antwort findet Ihr hier:

Shirin David ungeschminkt

Shirin David legt offensichtlich auch sehr viel Wer auf ihre Make-Up. Vielen Kritikern ist es oft zu viel, jedoch gehören die stark betonten Wangen und Augen auch zu ihrem Markenzeichen. Deswegen kommt häufig die Frage auf, wie Shirin David ungeschminkt aussieht. Wer sie dann einmal ohne Make-Up gesehen hat, wird definitiv überrascht sein. Shirin David ungeschminkt findest Du hier:

Shirin David: Sind ihre Brüste echt?

Sind die Brüste von Shirin David echt? Neben ihren Perücken und Make-Ups steht auch immer wieder das üppige Dekelleté der gebürtigen Hamburgerin im Fokus. Shirin bestätigte in einem Interview, dass ihr Brüste nicht von Mutter Natur gemacht sind. In einem Youtube-Video gestand sie bereits 2015, dass sie eine Brust-OP an sich hat durchführen lassen. Sie hatte in jungen Jahren oft Komplexe wegen ihrer Oberweite und ist mit der neuen Größe zufrieden.

Shirin David weiß sich in Szene zu setzen Instagram: shirindavid

Shirin Davids Brüste spielen auch bei den neuen Promo-Fotos für DSDS eine große Rolle. Die ganze Geschichte erfahrt ihr bei TV Movie.

Es wird außerdem immer wieder gemunkelt, dass Shirin David bei ihren Lippen und ihre Nase ebenfalls nachgeholfen hat. Dies hat sie jedoch nie bestätigt.

Shirin David: So heißt sie bei Snapchat, Instagram & Co.

Shirin David ist jetzt erst einmal jeden Samstag um 20:15 Uhr bei DSDS zu sehen. Bei Youtube finden ihre Fans sie sowieso jeden Tag. Wem Das noch nicht reicht, kann Shirin natürlich auch noch bei Snapchat und Instagram finden.

Shirin David bei Snapchat: RealShirinDavid

Shirin David bei Instagram: @shirindavid

Shirin David bei Facebook: ShirinDavid2

