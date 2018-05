Shirin David: Dafür hat sie über 100.000€ ausgegeben!

Shirin David ist als Youtuberin bekannt geworden. Mittlerweile saß sie schon bei DSDS in der Jury und gilt als absoluter Social-Media-Star. Allein auf Instagram folgen ihr über 4 Millionen User. Respekt! Das dachte sich die 23-Jährige wohl auch und hat sich mal etwas richtig Krasses (und Teures) gegönnt.

Shirin David fährt jetzt `nen Mercedes

Auf Insta stellte die Youtuberin ihren Fans ihre neuste Shopping-Ausbeute vor. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Klamotten oder Schuhe, sondern um ein nagelneues Auto. Genauer gesagt, um einen Mercedes S-Klasse AMG oder Coupé. Das exakte Modell hat Shirin David noch nicht verraten. Je nach Modell und Ausstattung kosten diese Autos aber wohl zwischen 80.000 und 160.000€. Mit der günstigsten Ausstattung hat sie sich aber bestimmt nicht zufriedengegeben. Allein die helle Lackierung sieht schon sehr edel aus. Heftig! Auf Insta postete sie jetzt mehrere hotte Bilder mit ihrem neuen „Baby“ und schrieb dazu: „Who wants to take a ride with me?“ („Wer will mit mir `ne Runde drehen?). Na jeder, oder? :D

Noch mehr News von der Beauty

Für Shirin David könnte es gerade wohl nicht besser laufen. Gerade erst schickte sie extrem heiße Bikini-Grüße aus Dubai. Dann gab’s das neue Luxus-Auto und obendrauf nimmt sie dieses Jahr auch noch ihr allererstes Album auf. Und das wird natürlich keine süße Girlie-Musik, sondern ein cooles Rap-Album. Mit Fard, Bonez MC oder Kurdo hat sie dafür bereits die perfekten Connections in die Rap-Szene. Und der fette Mercedes passt zu ihrem neuen Image als Rapperin schon mal optimal.

my vibe right now Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Apr 29, 2018 um 8:55 PDT

Shirin David ist ein Mode-Chamäleon und beeindruckt ihre Fans ständig mit neuen Frisuren und Outfits. Unten im Video findet ihr Shirins krasseste Looks!