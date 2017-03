Ein Jahr lang hat Shirin David daran gearbeitet. Jetzt ist es (fast) so weit! Vor einigen Wochen hat die YouTuberin sogar ein 24-minütiges gedreht, um ihren Fans zu verkünden, welches Projekt sie in den letzten Monaten geheim halten musste, bevor sie es öffentlich machen durfte. Und jetzt ist es endlich fertig: Zusammen mit ihrer Community hat sie einen Duft kreiert. "Shirin David - created by the community" kannst Du also in genau vier Tagen ganz exklusiv bei DM kaufen.

Am Donnerstagvormittag startete sie bei dem Kongress "Online Marketing Rockstars 2017" den Countdown zum Verkaufsstart. Ziemlich aufregend! Und dieses Projekt ist bisher wirklich einzigartig. Noch nie hat ein YouTuber mit seinen Fans gemeinsam ein Parfum entwickelt.

Der Start-Schuss ist gefallen. Ab Montag (6. März) gibt es den ersten Duft von Shirin David! BRAVO

Shirin David - Created by the Community: Wie ist der Duft entstanden?

Vom 14. bis zum 19. Februar konnten alle Fans einen Fragebogen ausfüllen und so mitbestimmen, wie das Parfum werden soll - also maßgeblich entscheiden, wonach der Duft am Ende riechen wird. WOW! Doch die Fragen waren sehr persönlich und speziell. Fragen, wie "Was isst Du gern?", sollten hier beantwortet werden. Um den Namen, die Verpackung und den Flakon hat sich Shirin schon im Vorhinein gekümmert.

Wir sind schon jetzt ziemlich gespannt, wie der Community ihr eigenes Parfum gefallen wird!

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger!