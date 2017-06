Shirin David: Ärger mit der Polizei!

Doch dann das: Shirin David und Niloofar wurden keine 10 Minuten noch einmal angehalten. "Ich weiß nicht, ob wir so kriminell aussehen. Auf jeden Fall zeigt Babsi gerade, was sie so hinten im Kofferraum drin hat," erklärte die BFF der DSDS-Jurorin bei Snapchat. Neben einem Verbandskasten versteckten sich dort offenbar ziemlich viele Pfandflaschen, wie Niloofar in dem Snap weiter verriet.

Doch alles halb so wild: Shirin David durfte dann auch endlich weiterfahren. Allerdings sind zwei Polizei-Kontrollen definitiv genug für einen Tag - oder auch die nächsten Wochen. . . ;)

Die beiden Mädels wurden zwei Mal angehalten - wieso? Das würden die Zwei auch gern mal wissen. . . Screenshot/Snapchat/shirindavid