Shay Mitchell: Der PLL-Star ergattert eine Rolle in einer neuen TV-Serie!

Da ,,Pretty Little Liars“ ja nun leider zu Ende ist (*heul, schnief, rotz*), müssen sich die Darsteller nach neuen Rollenangeboten umschauen. Bei Shay Mitchell (spielte bei ,,PLL“ Emily Fields) ging das super schnell! Die Kanadierin wird in der neuen Drama-Serie ,,You“ mitspielen.

Shay Mitchell: Große Rolle in ,,You“

Die Serie ist eine Thriller-artige Verfilmung des gleichnamigen Buches von Caroline Kepnes. Shay wird darin die Rolle der Peach Salinger übernehmen – die Anführerin einer Clique und beste Freundin der jungen Autorin Beck (gespielt von Elisabeth Lail, bekannt aus ,,Once Upon a Time“).

Shay Mitchell: Sie spielt an der Seite von einem ,,Gossip Girl“-Star

Verrückt: Auch bei der Serie mit dabei ist ,,Gossip Girl“-Hottie Penn Badgley (spielte bei ,,Gossip Girl“ Dan). Er spielt Joe, einen Buchladenbesitzer, der besessen ist von Peach’s Freundin Beck und sie bei Social Media stalkt.

Wir sind total gespannt und können es kaum erwarten, die Serie zu sehen! Wir müssen uns aber leider noch etwas gedulden, denn es ist noch nicht klar, wann wir die erste Folge zu sehen bekommen. Mannooo…

13. Januar 2017

Shay Mitchell: Der PLL-Star bekommt eine eigene Reality Show!

Shay Mitchell alias Emily Fields kommt zurück! Der "Pretty Little Liars"-Star bekommt offenbar eine eigene Reality Show. Wie das Online Magazin "Variety" berichtet, werden wir auch nach dem großen Finale von PLL nicht auf die Schauspielerin verzichten müssen.

In "Shades of Shay", mit zunächst acht Folgen, soll es angeblich um ihr Leben und die nächste Phase ihrer Karriere gehen. Wir werden also sehen, wie sie an verschiedenen Filmsets arbeitet und mit ihren besten Freundinnen abhängt - eine Mischung aus Job und Privatleben. Alle Fans von Shay werden dank dieser News sicher total happy sein.

When it finally stops raining... 😎 Ein von Shay Mitchell (@shaym) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 21:42 Uhr

Die Show gibt es als Video on Demand. Heißt, Du kannst die Show jederzeit online schauen. Doch vermutlich werden nur wahre Fans ihren Lieblings-Star verfolgen.

Wer in Shays Leben auf Schritt und Tritt dabei sein möchte, muss dafür nämlich umgerechnet etwa 5,60 Euro bezahlen. . .

