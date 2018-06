Shawn Mendes würde Justin Biebers Unterhose für 500 Dollar kaufen!

Shawn Mendes will Justin Biebers Unterhosen!

James Corden und Shawn Mendes sprechen darüber, dass Shawns Mutter noch immer seine Wäsche macht. Woraufhin James erzählt, dass Sänger Justin Bieber seine gar nicht wäscht, sondern sich jedes Mal eine neue Unterhose kauft! "Also wirft er sie einfach weg?", fragt Shawn ungläubig, "Ich glaube er verkauft sie danach online", antwortet James aus Spaß. Beide lachen und plötzlich sagt Shawn: "Also ich würde sie kaufen … ich glaube 500 Dollar wären meine Grenze." – haha, der Mann hat Humor! So locker und lustig haben wir den "In My Blood"-Sänger wirklich lange nicht mehr gesehen.

Das Video und Shawns Witze dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ps.: Er singt auch Songs wie "There's Nothing Holding Me Back", "Mercy", "In My Blood" und "Lost in Japan" – es ist zum Dahinschmelzen!

