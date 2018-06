Shawn Mendes und Niall Horan: Ihre coole Bromance

Schon als sich die Sänger Shawn Mendes und Niall Horan zum ersten Mal getroffen haben, war für die beiden klar: Wir sind voll auf einer Wellenlänge! Jetzt haben die erfolgreichen Musiker verraten, wie und wo sie sich kennengelernt haben und was ihre ganz besondere Freundschaft ausmacht.

Niall Horan: Das war sein erster Eindruck von Shawn Mendes

Die Sänger Shawn Mendes und Niall Horan sind richtige Besties! „Wir sind uns nicht mehr ganz sicher, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Aber ich glaube, es war bei den American Music Awards“, sagt Shawn Mendes. Dort scheinen sich die beiden Musiker auf Anhieb bestens verstanden zu haben. Denn nach der Show sind sie dann sogar noch zusammen abgehangen, haben über Jungs-Zeug gequatscht und bei Niall Horan zu Hause einen Film gekuckt. Und das hat sich zu einem richtigen Ritual zwischen den beiden Bros entwickelt! „Wir haben auch die Grammys zusammen geschaut“, erzählt Niall. Dass der „One Direction“-Sänger und Shawn Mendes sich so gut verstehen, ist kein Wunder! Denn Niall fand den 19-Jährigen von Anfang an voll sympathisch. „Die Unschuld in Person und einfach ein super lieber Typ“, beschreibt Niall seinen ersten Eindruck von Shawn. Na, wenn das mal kein perfekter Start für eine ewige Freundschaft ist!

Love you man, congratulations! Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Nov 19, 2017 um 7:44 PST

Shawn Mendes: So wichtig ist es für ihn, Niall Horan an seiner Seite zu haben

Für Shawn Mendes ist es eine richtige Bereicherung einen so erfahrenen Musiker wie Niall Horan als engen Freund zu haben. „Ich war jedes Mal vor meinen Auftritten total nervös und ein richtiges Wrack. Niall war immer richtig gut darin, mir zu helfen, mich zu beruhigen. Er hat alles immer viel gechillter gemacht und das hat mir sehr geholfen“, erzählt Shawn. Der „One Direction“-Sänger ist nicht nur ein super Freund für den 19-Jährigen, sondern auch noch ein riesen Fan von Shawn Mendes Musik! „Mein Lieblingssong von Shawn ist “There’s Nothing Holdin’ Me Back”. Denn ich erinnere mich noch an den Tag, nachdem er das Lied geschrieben hat. Er hat mir das Demo im Auto vorgespielt und beim zweiten Refrain habe ich schon mitgesungen“, erzählt Niall. Dass Shawn seinen Kumpel bei neuen Songs nach dessen Meinung fragt, beweist, wie sehr sich die beiden Boys schätzen und vertrauen.

Shawn Mendes und Niall Horan: Gemeinsamer Song?

Da die Jungs immer wieder von der Musik des anderen schwärmen, werden sie oft gefragt, ob sie nicht auch mal einen gemeinsamen Song aufnehmen wollen. „Viele Leute wünschen sich, dass wir einen Song zusammen rausbringen. Momentan arbeiten wir allerdings nicht an einem gemeinsamen Hit“, sagt Niall. „Aber vielleicht werden wir irgendwann noch einen gemeinsamen Song aufnehmen“, fügt Shawn hinzu und sein Kumpel ist da gleicher Meinung! Wir fänden es auf jeden Fall mega cool, wenn die beiden Sänger gemeinsam einen Hit rausbringen. Das wäre schließlich die Krönung ihrer coolen Freundschaft :-)

Das komplette Interview mit den Best Friends Shawn Mendes und Niall Horan seht ihr hier: