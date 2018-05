Shawn Mendes und Hailey Baldwin: Sie sind offiziell ein Paar!

Na eeendlich! Die Fans von Sänger Shawn Mendes und Model Hailey Baldwin vermuteten es schon monatelang: Bei den beiden läuft was! Öffentlich dazu bekennen wollten sich die beiden aber bis dato nicht. Bei der gestrigen, weltberühmten Met Gala in New York gab’s dann die krasse Liebes-Überraschung!

Shawn Mendes turtelt mit Hailey Baldwin auf dem roten Teppich

Jedes Jahr veranstaltet das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York eine riesige Fashion- und Spendengala, die gleichzeitig der Startschuss für die jährliche Fashion-Ausstellung gibt. Das Thema der Ausstellung ist immer auch das Dresscode-Motto für die Gala, an sich die geladenen Gäste halten sollen. Und dazu gehören wirklich alle Megastars, Topmodels, Hollywood-Schauspieler und CO. Zum diesjährigen Motto „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination“ (deutsch: Himmlische Körper: Mode und die katholische Fantasie“) battelten sich die Promi-Damen wieder mal darum, wer das krasseste Outfit trägt und die Paparazzi zum ausrasten bringt.



Bei denen waren die Looks jedoch ziemlich schnell vergessen, als Musiker Shawn Mendes tatsächlich ganz verliebt mit Hailey Baldwin über den Red Carpet schlenderte, als wäre daran überhaupt nichts ungewöhnlich. Ganz Gentleman-like half er ihr mit ihrer langen Schleppe die Stufen der riesigen Museumstreppe hinauf. Viel cooler kann man eine Beziehung echt nicht öffentlich bestätigen, oder?

📸📷 Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Apr 3, 2018 um 3:33 PDT

Noch mehr Liebes-Pärchen bei der Gala

Klar, galten Hailey Baldwin und Shawn Mendes als Couple-Gesprächsthema des Abends. Trotzdem waren auch ein paar andere süße Lovebirds unterwegs: Und zwar unser Lieblings-„Riverdale“-Pärchen Lili Reinhart und Cole Sprouse, die immer noch kein Statement zu ihrer Liebe abgeben haben. Nach den ganzen Urlaubs-Pics und gemeinsamen Insta-Stories ist das aber auch nicht mehr nötig. Außerdem gab Neu-Mami Kylie Jenner mit ihrem BF und Daddy von Baby Stormi Travis Scott ihr Red Carpet-Debut. Awww, wie schön! So viel „Big Love“ auf einmal!

Getty Images