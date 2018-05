Shawn Mendes und Hailey Baldwin: Alles nur Show

Nach ihrem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt bei der Met Gala dieses Jahr war für viele Fans von Sänger Shawn Mendes und Model Hailey Baldwin klar: Die beiden sind ein Paar! Doch jetzt hat der „In My Blood“-Sänger in einem Interview klargemacht, dass Hailey und er in Wahrheit gar nicht zusammen sind.

Shawn Mendes und Hailey Baldwin sind kein Paar

Sänger Shawn Mendes und Model Hailey Baldwin wären DAS Promi-Traumpaar gewesen! Doch wie es scheint, werden wir keine süßen Couple-Pics und Knutsch-Bilder von den beiden zu sehen bekommen. Denn der Sänger hat in einem Interview nun verraten, dass sein gemeinsamer Auftritt mit dem Model auf der Met Gala gar nicht als Liebes-Outing gedacht war! „Nein, wir hatten nicht unser großes Debut. Wir wurden nur beide von Tommy Hilfiger gefragt, ob wir in seinen Kreationen über den roten Teppich gehen“, sagt Shawn. Somit ist es jetzt wohl ganz offiziell: Shawn und Hailey sind kein Pärchen! Dass die beiden zusammen bei dem großen Promi-Event erschienen sind, lag somit wohl hauptsächlich an ihren Outfits, die beide vom Designer Tommy Hilfiger zur Verfügung gestellt wurden.

Shawn Mendes und Hailey Baldwin bei der Met Gala 2018. Getty Images

So süß waren Shawn Mendes und Hailey Baldwin bei der Met Gala

Viele Fans der beiden wollen aber einfach nicht glauben, dass da nichts läuft! Schließlich wirkten der „Youth“-Sänger und seine Begleitung Hailey auf den Bildern von der Met Gala so verliebt. Den ganzen Abend haben sich das Model und der 19-Jährige süße Blicke zugeworfen und in Interviews voneinander geschwärmt. „Ich bin froh darüber mit ihr hier zu sein. Sie ist großartig“, sagte Shawn auf dem roten Teppich. Doch war das, was aussah wie die große Liebe, etwa einfach nur Show? Naja, nicht ganz – zum Glück! Denn Hailey und Shawn sind mega gut befreundet und haben sich deshalb auch super darüber gefreut, gemeinsam über den roten Teppich zu laufen. Allerdings eben nur als Freunde. „Hailey ist ein richtiger Profi und für mich war es das erste Jahr. Sie an meiner Seite zu haben, hat mir ein bisschen den Druck genommen“, sagt Shawn jetzt über seine gute Freundin. Auch wenn die beiden eine tolle Freundschaft verbindet – schade ist es trotzdem, dass wir keine Pärchen-Bilder von ihnen zu sehen bekommen werden. Denn Shawn und Hailey sind einfach soooo schön zusammen …