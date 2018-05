Shawn Mendes: So süß schwärmt er von Hailey Baldwin!

Shawn Mendes und Hailey Baldwin waren DIE Überraschung am roten Teppich der "Met Gala 2018". Es war der erste gemeinsame Auftritt der beiden – seht selbst, wie süß der Sänger in einem Interview von seiner Begleitung geschwärmt hat!

Shawn Mendes: "Hailey sieht viel besser aus!"

Neues Traumpaar in Sicht? Shawn Mendes und Hailey Baldwin hatten auf der "Met Gala 2018" ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Fans sind sich uneinig, ob die Liebe echt ist – doch nach diesem süßen Video, sind sicher alle überzeugt! YouTuberin Liza Koshy war als Reporterin für das amerikanische Vogue Magazine unterwegs und fragte die beiden: "Wer von euch sieht denn heute Abend besser aus?" Daraufhin antwortete der "In My Blood"-Sänger: "Ist das eine ernstgemeinte Frage? Schau dir diese Haare an, sie passen zu den Augen und zu den Lippen – also ich habe nicht so viel Arbeit in meinen Look gesteckt!" Awwwwww, kann Shawn uns bitte auch mal so ein süßes Kompliment machen?! An Haileys Stelle hätten wir auch so gegrinst …

Hailey Baldwin ganz schüchtern

Weiter fragt Liza Koshy, was denn jetzt auf der Gala passieren wird. "Ich schätze wir werden es herausfinden oder ihr werdet einfach raten müssen", antwortet Model Hailey Baldwin grinsend. YouTuberin Liza wünscht den beiden einen schönen Abend und sagt dann: "Ihr seid so ein wunderschönes Paar! Ihr könnt nicht einfach so in die Welt treten, das hat mir ein bisschen Angst gemacht! Das sieht viel zu gut aus, um einfach so aufzukreuzen" Haha, true – im ersten Moment, waren wir wohl alle ziemlich geschockt!

Shawn Mendes: Liebesgeständnis auf dem neuen Album!

Ok, wir dachten, es wäre schon krass, dass der Kanadier nächstes Jahr mit seinem "Shawn Mendes – The Album" auf Tour geht! Aber es gibt noch eine krasse Verkündung, die der "Lost In Japan"-Sänger in einem anderen Interview auf der "Met Gala 2018" gemacht hat: "Es ist schön, Musik zu machen und den Leuten zu zeigen, was ich wirklich fühle. Ich habe bisher noch nie meine Gefühle für jemanden gestanden … alles hat sich um Trennungen und Verletzt zu sein gedreht. Aber ich habe bisher noch nie einen Song über jemanden gemacht und dabei meine Gefühle gestanden, was wirklich angsteinflößend ist!" OMG! Das bedeutet, dass wir bald den aller ersten Love-Song von Shawn Mendes hören werden – sein erstes Liebesgeständnis! Ob der Song wohl an Hailey Baldwin Gerichtet ist? Wir werden es bald erfahren, denn das neue Album von Shawn erscheint bereits am 25. Mai!