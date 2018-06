Shawn Mendes singt den WM-Song für Portugal

Heute Abend (Freitag, 15. Juni, 20:00 Uhr) steht das erste WM-Spiel für die portugiesische Mannschaft an - sie wird gegen Spaniens Jungs rund um Cristiano Ronaldo antreten. Pünktlich dazu hat der Europameister Portugal jetzt auch bekanntgegeben, was sein offizieller WM-Song ist – und der stammt von niemand Geringerem als Shawn Mendes!

Shawn Mendes und Portugal

Viele von euch werden sich jetzt bestimmt fragen: Was hat der kanadische Sunnyboy Shawn Mendes (19) für eine Verbindung zu Portugal? Sein Nachname lässt schon vermuten, dass er möglicherweise südländische Wurzeln hat. Und tatsächlich: Shawns Dad Manuel Mendes stammt aus Lagos, einer Stadt im Süden Portugals! Für die Fußball-Weltmeisterschaft hat der Mädchenschwarm jetzt seinen Megahit „In My Blood“ extra neu aufgenommen – und singt zum Teil sogar auf Portugiesisch! Das Video dazu ist komplett schwarz/weiß und zeigt neben Shawn auf der Bühne auch die portugiesische Mannschaft und ihre Fans in besonders emotionalen Momenten. Zu sehen ist im Clip natürlich auch Cristiano Ronaldo – und von dem ist Shawn ein Mega-Fan! „Er ist mein Lieblingsspieler und eine meiner größten Inspirationen“, verriet der Sänger im Interview mit „Billboard“.

Shawn Mendes und Fußball

Aber was hat Shawn selbst überhaupt mit Fußball zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts. Doch in seiner Kindheit spielte der Sänger selbst leidenschaftlich Fußball. Deshalb ist es eine riesengroße Ehre für ihn, dass er nun einen so wichtigen Song im Zusammenhang mit seinem Lieblingssport singen darf!

„In My Blood“ und die WM

Ja und wieso wurde nun ausgerechnet „In My Blood“ zum WM-Song auserwählt? Ganz einfach: Das Lied ist nicht nur voller Leidenschaft und Power, sondern hat auch einen ziemlich passenden Text:

Sometimes I feel like giving up

But I just can't

It isn't in my blood

Damit transportiert Shawns Song eine ganz klare Message: Aufgeben kommt nicht in Frage! Und das ist natürlich auch das Motto von Christiano Ronaldo und dem Rest der portugiesischen Mannschaft!

Viele weitere spannende Star-Geschichten findest du auch in der aktuellen BRAVO :)