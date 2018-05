Shawn Mendes: Sein neuer Song ist da!

Erst gestern hat Sänger Shawn Mendes angekündigt, dass heute am 3. Mai endlich eine neue Single von ihm erscheint. Aber das ist noch nicht alles! Diesmal wird er nämlich von einem anderen Megastar supportet. Und zwar: Singer und Songwriter Khalid. Geil! Der Song kann ja nur mega werden!

Das verrieten Shawn Mendes und Khalid vor der Veröffentlichung

Shawn Mendes postete gestern auf Instagram mehrere Plakate, auf denen bereits die ersten Lyrics des neuen Tracks mit Khalid zu lesen waren, wie „You can’t take my youth away“ („Du kannst mir meine Jugend nicht wegnehmen“) und „Pain, but I won’t let it turn into hate“ („Schmerz, aber ich lasse ihn nicht zu Hass werden“). Und auch Khalid retweetete die Pics. Das sind schon mal ziemlich krasse Zeilen gewesen. Der ganze Track heißt übrigens passender Weise: „Youth“ (also Jugend). Shawn Mendes ist schließlich erst 19 Jahre alt und Khalid 20.

Jetzt ist es endlich soweit!

So kurz nach der Veröffentlichung seiner krassen Single „In my Blood" und dem Announcement, dass sein neues Album „Shawn Mendes: The Album" bereits am 25. Mai rauskommt, haut er heute gleich wieder 'nen Song für seine Fans raus! Und wie von Shawn Mendes und seinem „Co-Singer" Khalid, der unter anderem für Tracks wie „Young Dumb & Broke" bekannt ist, nicht anders zu erwarten war, ist „Youth" ein richtig cooler Song mit richtig deeper Messag. Die könnte in etwa lauten: „Bewahrt euch eure Jugend!“ True! Ob ihr „Youth“ auch so gut findet, davon könnt ihr euch jetzt aber auch einfach selbst überzeugen und auf Spotify und CO. reinhören!