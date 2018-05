Shawn Mendes: Live in deinem Schlafzimmer

Wer Shawn Mendes auf der Bühne performen sehen möchte, muss sich eigentlich bis nächstes Jahr gedulden. Denn da geht er mit seinem neuen Album „Shawn Mendes – The Album“ auf Tour und kommt im März auch für drei Konzerte nach Deutschland. Ihr wollt nicht mehr solange warten? Dann haben wir hier einen Tipp!

Shawn Mendes im Livestream

Morgen Abend (17. Mai) gibt Shawn Mendes ein Konzert in den „Ford Theatres“ in Los Angeles. Durch die von Apple Music veranstaltete Show wird DJ Zane Lowe, Moderator der Apple Music-Radiosendung „Beats 1“, führen. Wieso? Weil das Ganze kein normaler Auftritt wird, sondern der Sänger beantwortet auch noch die Fragen seiner Fans. Und dafür soll Zane Lowe sorgen. Aber das Beste kommt erst noch: Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird die Show im Livestream auf Apple Music und Youtube (siehe im Video unten) übertragen!!! Und: Die Zuschauer des Livestreams können ihrem Megastar auch Fragen stellen, die sie brennend interessieren. Meeegaa!

„One Night Only“

Das ist der Name des morgigen Konzerts und der hat auch eine Bedeutung. Shawn Mendes wird seine Fans dort nämlich mit einem nagelneuen Song überraschen. Wahnsinn! Falls ihr euch aber schon gefragt habt, wieso wir geschrieben haben „in dein Schlafzimmer“… Naja, es gibt einen kleinen Haken an dem Livestream. Wegen der nervigen Zeitverschiebung in die USA, ist der wohl nur was für Hardcore-Fans. Denn während das Konzert in den USA um 19:45 Uhr beginnt, müssten wir hier für den Stream um 4:45 Uhr vor dem Bildschirm sitzen. Also mitten in der Nacht. Oh man.

So könnt ihr Shawn Mendes auch am nächsten Tag sehen

Um 4:45 Uhr aufzustehen ist schon echt hart, vor allem, wenn man am nächsten Tag in die Schule oder die Arbeit muss. Da können wir aber Entwarnung geben! Das Spektakel plus Fan-Q&A könnt ihr euch danach ganz bequem zu einer cooleren Uhrzeit auf Apple Music ansehen. Ob und wann es auch auf Youtube zu sehen ist, wissen wir leider noch nicht.