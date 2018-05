Shawn Mendes kommt 2019 auf Tour nach Deutschland!

Shawn Mendes kommt nach Deutschland! Gerade ist der Sänger dabei sein neues Album "Shawn Mendes – The Album" zu promoten, welches am 25. Mai erscheint. Jetzt steht fest, wann und wo der "In My Blood"-Sänger seine Konzerte spielen wird!

Shawn Mendes in München, Berlin und Köln!

Aaaaaaaaah! Jetzt alle bitte kurz mal kreischen und das Sparschwein schlachten, denn Shawn Mendes kommt mit gleich drei Konzerten nach Deutschland! Und wir von BRAVO präsentieren seine Tour! Passend zum Album wird seine Konzert-Reihe "Shawn Mendes – The Tour" heißen und ganz sicher ein voller Erfolg werden. Denn schon Shawns letzte "Illuminate"-Tour war bis auf das letzte Ticket ausverkauft. Wenn ihr den süßen Sänger dieses Jahr auf keinen Fall verpassen wollt, solltet ihr euch diese Termine dick im Kalender markieren:

11.03.2019 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

18.03.2019 Köln, Lanxess Arena

21.03.2019 München, Olympiahalle

Tickets für "Shawn Mendes – The Tour"

Wer letztes Jahr bei Shawns "Illuminate"-Tour war weiß, dass der süße Sänger live eine unfassbare Show hinlegt! Ob am Klavier, an der Gitarre oder A Capella – Multitalent Shawn Mendes weiß, wie man Fans glücklich macht! Du willst ihn seine neuen Songs "Lost In Japan", "In My Blood" und "Youth" live performen sehen? Dann kannst du an folgenden Terminen Tickets für die Show ergattern:

Der "Eventim.de & Fan Club Presale" startet am 17.05.2018 um 10 Uhr

Der allgemeine Vorverkauf folgt dann einen Tag später am 18.05.2018 ebenfalls um 10 Uhr

Shawn Mendes freut sich auf seine Tour

Absolutely dying to get back on the road. With all new music. — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 28. Februar 2018

Ja, auch Shawn selbst kann es kaum erwarten seine Songs endlich vor der versammelten #MendesArmy zu performen. Schon im Februar schrieb der Kanadier: "Ich kann es kaum erwarten endlich wieder unterwegs zu sein – mit ganz neuer Musik" – wir auch nicht Shawn!!! Bis März 2019 müssen wir uns jedoch noch gedulden. Bis dahin hören wir einfach "Shawn Mendes – The Album", welches am 25. Mai erscheint, in Dauerschleife, damit wir die Songs auch alle auswendig können!