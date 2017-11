Shawn Mendes: Ist er mit Hailey Baldwin zusammen?

Shawn Mendes (19) ist ein absoluter Superstar. Gerade durfte der "Treat You Better"-Sänger deshalb auch gleich drei MTV European Music Awards mit nach Hause nehmen (GO SHAWN!!!). Karrieretechnisch läuft es also mehr als gut bei dem Kanadier - damit das auch so bleibt, arbeitet er gerade an seinem nächsten Album. Doch wie sieht es eigentlich in der Liebe aus?

Es scheint, als hätte Shawn Mendes auch hier eine Menge Glück. Seit Tagen kursieren Liebesgerüchte um ihn und Model und Ex-Freundin von Justin Bieber Hailey Baldwin. Wie das Magazin "US Weekly" berichtet, sollen die beiden gemeinsam auf einer Halloween-Party gewesen sein und diese Händchen haltend wieder verlassen haben. Sprühen bei den Stars etwa die Funken?

Shawn Mendes: Das denkt er über Hailey Baldwin!

Im Interview mit "Bild" erklärte Shawn Mendes dazu: "Sie ist unglaublich. Wir waren zusammen auf einer Party zu Halloween. Aber zwischen uns läuft nichts. Wir hatten nie ein Date." Und weiter heißt es, dass er im Grunde gar keine Zeit für eine Beziehung habe und sich lieber auf seine Musik konzentrieren möchte. So, so!

Doch Shawn Mendes weiß auch am besten, dass man gegen seine Gefühle nur schwer etwas unternehmen kann. Und wenn es erst einmal so weit ist, dann heißt es definitiv: "There's Nothing Holding Me Back". Ob allerdings Hailey dieses spezielle Gefühl in ihm auslösen konnte oder noch kann, ist nach seiner Antwort zu urteilen nicht ganz eindeutig. Doch nach einfach nur Freundschaft soll das am Halloween-Abend scheinbar nicht ausgesehen haben. . .

Wir sind gespannt, ob und wie es zwischen Shawn und Hailey weitergeht. . . ;)