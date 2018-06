Shawn Mendes: Heimliche Bromance mit diesem Star

Shawn Mendes ist als immer gut gelaunter Sunnyboy bekannt, den irgendwie jeder mag. Doch es gibt einen Superstar, mit dem den 19-jährigen Kanadier eine besonders enge Freundschaft verbindet...

Shawn Mendes' bester Kumpel covert seinen Song

Shawn Mendes‘ Song „In My Blood“ ist eh schon ein absoluter Megahit. Doch kann man da eigentlich noch mehr rausholen? Die Antwort lautet JA! Den besten Beweis dafür lieferte jetzt Charlie Puth - mit seiner ganz eigenen, wunderschönen Version von Shawns Ohrwurm:

Doch was haben Shawn Mendes und Charlie Puth eigentlich miteinander zu tun? Eingefleischte Fans wissen es vielleicht, doch an vielen mag es auch vorbeigezogen sein: Die zwei schnuckeligen Sänger sind nicht nur Kollegen, sondern auch richtig gute Kumpels.

Wir haben euch mal ein paar Facts aus den letzten Jahren zusammengesucht, die zeigen, wie innig die Bromance von Shawn Mendes (19) und Charlie Puth (26) wirklich ist!

Shawn Mendes und Charlie Puth: Musik verbindet

Die Jungs haben nicht nur denselben Job - sondern sie unterstützen sich auch gegenseitig mit ihrer Musik. Aktuellstes Beispiel: Charlie Puth supportete Shawn Mendes 2017 bei all seinen Gigs der „Illuminate World Tour“ in Amerika und Kanada! Doch die beiden kennen sich schon viel länger. Bereits 2015 twitterte Shawn an Charlie „Du haust mich total um, Mann. Du rockst. Ich bin so aufgeregt, mit dir auf Tour zu gehen.“

. @charlieputh blown away with you man. You rock. So pumped to tour with u — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 2. Dezember 2015

Im Dezember desselben Jahres postete Shawn dann ein Video auf Instagram, in dem er und Charlie gemeinsam mit Superstar Camila Cabello (21) Justin Biebers Megahit „Sorry“ in die Kamera sangen. Mega cool!

Shawn und Charlie sind Fitness-Buddies

Etwa zur selben Zeit wurden die beiden Cuties auch zusammen von Fans in Chicago gesichtet!

Shawn Mendes e Charlie Puth hoje em Chicago. (via: @MagconBRA) pic.twitter.com/VtXnP4ii86 — Mendes Army Brasil (@MendesArmyBR) 17. Dezember 2015

Das heißt: Auch abseits der Bühne hängen Shawn und Charlie gern zusammen ab. Das beweisen auch diverse Insta-Posts, Tweets und Snaps der beiden, die sie entweder zusammen im Fitness oder nach dem Workout zeigen.

Shawn with Charlie Puth today at the gym pic.twitter.com/GSxnnVydol — Shawn Mendes Updates (@ShawnM_Updates) 18. Dezember 2015

Beach Boys: So viel Spaß haben Shawn und Charlie in ihrer gemeinsamen Freizeit

Dass die zwei Jungs mega auf einer Wellenlänge sind, ist nicht zu übersehen. Egal was sie machen, sie haben ganz klar immer jede Menge Fun zusammen. So auch im letzten Sommer, als sie einen freien Tag miteinander am Strand verbrachten. Überzeugt euch selbst davon im mega witzigen Video, das Charlie damals direkt auf Instagram postete:

Charlie Puths Liebeserklärung an Shawn Mendes

Den süßesten Freundschaftsbeweis brachte Charlie aber im Jahr 2016: Damals sollte der Sänger in einem Video-Interview mit der Teen Vogue von jemandem erzählen, der den besten Eindruck auf ihn gemacht hat. Und wen nannte er? Richtig, Shawn!

„Er ist der netteste Junge der Welt. Ich ging mit ihm auf Tour und hab ihn kennengelernt! Shawn sorry, aber hey Buddy!“ grinste der „Attention“-Sänger in die Kamera. Das muss wahre Freundschaft sein!

