Shawn Mendes: Heimlich verliebt in Camila Cabello?

Endlich ist es so weit! Shawn Mendes hat heute sein neues Album „Shawn Mendes: The Album“ rausgebracht. In seinem neuen Song „Why“ singt der 19-Jährige von einem Mädchen, in das er insgeheim verliebt ist. Fans des Superstars sind sich sicher, dass Shawn damit die Sängerin Camila Cabello meint!

Shawn Mendes und Camila Cabello: Für die Fans sind sie ein Traumpaar

Eigentlich haben Shawn Mendes und Camila Cabello schon oft betont, dass das zwischen ihnen nur Freundschaft ist. Doch Fans der beiden Besties wünschen sich trotzdem immer wieder, dass aus der freundschaftlichen Liebe zwischen Shawn und Camila mehr wird. Mit seinem neuen Song „Why“ lässt der Sänger die Hoffnungen seiner Fans jetzt auf jeden Fall wieder aufblühen. Denn in dem Lied aus seinem neuen Album, das ab heute auf dem Markt ist, singt der 19-Jährige von einem Girl, in das er heimlich verliebt ist: „Wir wollen uns, doch keiner will den ersten Schritt wagen. Wenn Leute fragen, was da zwischen uns ist, streiten wir es ab. Ich weiß nicht, warum wir so tun, als würde das nichts bedeuten. Ich wünschte ich könnte dir sagen, dass du alles bist, was ich will.” Für Fans steht ganz eindeutig fest: Damit muss Shawn Mendes seine BFF Camila Cabello meinen! „Im Grunde ist es bestätigt, dass ‚Why‘ von Shawn Mendes Camila gewidmet ist“, schreibt ein Fan auf Twitter.

It is basically confirmed Why by Shawn Mendes is dedicated to Camila I’M SBKBSKSNSKSB — aureum babe (@aureumscabello) 24. Mai 2018

Shawn Mendes und Camila Cabello: Doch mehr als nur Freunde?

Ganz unwahrscheinlich ist diese Fan-Theorie zu Shawns neuem Song „Why“ nicht. Schließlich streiten die beiden Musiker in Interviews immer wieder ab, dass sie Gefühle füreinander haben und vielleicht singt Shawn in „Why“ tatsächlich genau davon. Erst vor Kurzem verriet der Sänger noch, dass Camila Cabello alle seine Songs als erste hören darf. „Ich schätze ihre Meinung sehr“, sagte er damals.

real friends ❤️🇨🇦❤️ Ein Beitrag geteilt von camila (@camila_cabello) am Apr 28, 2018 um 5:07 PDT

Die Community des Superstars denkt jetzt aber, dass Camila deshalb als erste den Song hören durfte, weil er ihr darin sozusagen sein Herz ausschüttet. „Hat Camila einfach echt so getan, als hätte sie nicht gehört, dass Shawn ihr in ‚Why‘ seine Liebe gesteht“, schreibt ein Fan auf Twitter. Ob Shawn wirklich die „Havana“-Sängerin meint und wie die auf diese emotionalen Zeilen in „Why“ reagiert hat, wissen wir allerdings noch nicht. Doch eines hat der neue Song von Shawn Mendes auf jeden Fall bewirkt: Die Fans haben wieder neue Hoffnung, dass Shawn und Camila doch bald mehr als nur beste Freunde sind.

I’m genuinely wondering about how Shawn and Camila both listened to each other’s albums before they came out like,,,,, how did Shawn give feedback on All These Years? And did Camila just completely pretend like she didn’t hear Shawn declare his love for her on Why? — Vivienne 💧 (@breathinagb) 24. Mai 2018

Shawn Mendes: Camila Cabello war schon mal verknallt in ihn!

Sollte der „Youth“-Sänger – wie von vielen Fans vermutet – tatsächlich total verliebt in seine BFF sein, hat er auf jeden Fall gute Chancen Camilas Herz zu erobern. Denn die Sängerin hat im Interview mit BRAVO selbst einmal gesagt, dass sie ein bisschen verschossen in Shawn war, als sie sich kennenglernt haben: „Ich gebe zu, ich war damals schon in ihn verknallt – für zwei Sekunden!“ Aber den Wunsch vieler Fans wahr werden zu lassen und Shawn zu daten, konnte sich die 21-Jährige dann doch nicht vorstellen. "Ich meine, ich liebe Shawn, aber wir beide sind uns mittlerweile zu nah und wissen zu viel übereinander. So ist es unmöglich, uns zu daten." Doch vielleicht sieht Shawn das jetzt anders. Viele Fans des Sängers wären garantiert mega begeistert davon, wenn der 19-Jährige es schafft, Camilas Herz zu erobern.