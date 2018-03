Shawn Mendes: Freundin? So soll sein Traumgirl sein!

"Ich habe für eine Beziehung leider keine Zeit – dennoch würde ich mich freuen, ein tolles Mädchen kennenzulernen. Aber bestimmt würde ich dann auch wieder nur meckern, wie kompliziert die Liebe ist", erklärte der Sänger vor anderthalb Jahren im BRAVO-Interview. Bisher hat er noch kein Mädchen getroffen, das ihn so umgehauen hat. „Ich bin noch sehr jung, habe im Moment überhaupt keine Zeit, und so kommt es, dass ich noch nie verliebt gewesen bin.“

So sollte Shawn Mendes' Traumfrau sein

Aussehen? Egal! Für Shawn ist in einer Beziehung nur eins richtig wichtig: "Humor! Humor steht ganz oben bei mir! Wenn jemand sehr schnell kapiert, was ich ausdrücken will, dann finde ich das sehr attraktiv." Außerdem erklärt er: "Ich mag Brünette… und auch Tänzerinnen! Ich stehe auf Tänzerinnen."

Shawn Mendes' erste Freundin

Der Sänger war laut eigenen Aussagen zwar nie richtig verliebt – eine Freundin hatte der Kanadier trotzdem schon. Bei einem Q&A während seiner "Illuminate"-Welttournee in Mailand verriet er seinen Fans: "Ich hatte zwei Jahre lang eine Freundin und schrieb viele Songs über sie."

Wer genau die Glückliche war, darüber wollte Shawn nicht sprechen. Viele Fans spekulieren jedoch, dass damit sein Prom-Date Lauren Arendse gemeint ist.

Über eine andere Ex hat Shawn ebenfalls schon Tracks geschrieben: "'Patience' handelt von einer Frau, mit der ich mal was hatte. Sie ist älter als ich und war am nächsten Tag total erschrocken wegen meines jungen Alters. Das ist ein wunder Punkt bei mir, wenn ältere Menschen komisch zu Jüngeren sind."