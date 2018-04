Shawn Mendes´ Freundin im Baby-Fieber!

Schon seit Ende letzten Jahres kursieren Gerüchte, dass zwischen Shawn Mendes und Supermodel Hailey Baldwin mehr sein könnte, als nur Freundschaft. Jetzt rastet seine angebliche Freundin Hailey komplett wegen einem Baby aus. Liegt da etwas in der Luft?

Hailey Baldwin: Sie ist vernarrt in Baby Stormi

Kylie Jenner und Hailey Baldwin sind schon seit langem beste Freundinnen. Früher machten die Fashionistas gemeinsam Los Angeles unsicher – heute freuen sie sich über Kylies Mutterglück. Die 20-Jährige brachte im Februar ihr Töchterchen Stormi zur Welt. Schon kurz nach der Geburt gratulierte Hailey der Neu-Mama auf Social Media. Jetzt erzählt sie begeistert, wie vernarrt sie in den kleinen Wonneproppen ist. Gegenüber dem US-Magazin "US Weekly" schwärmte das Model über den kleinen Sprössling des Kardashian-Jenner-Clans: "Sie ist, ehrlich gesagt, das hübscheste Baby, das ich jemals gesehen habe." Und fügt hinzu: "Sie ist perfekt." Vielleicht wünschen sich Hailey Baldwin und ihr angeblicher Freund Shawn Mendes auch bald ein Baby?

Shawn Mendes: Die Wahrheit über Hailey Baldwin

Was genau zwischen Shawn Mendes und Hailey Baldwin gelaufen ist, kann man nicht sagen. Man weiß nur, dass beide bestätigt haben, dass sie Single seien. Nun äußerte sich Hailey erstmals zu den Gerüchten. “Er ist wunderbar, und ich denke, dass seine Musik ebenfalls wunderbar ist”, schwärmt Hailey Baldwin in einem Interview mit "People" über Shawn Mendes. Damit ist sie also noch ziemlich gut auf ihn zu sprechen! Die beiden scheinen sich also weiterhin zu verstehen, auch wenn sie nichts mehr miteinander haben sollen. Momentan sind beide auch durch ihren Job ziemlich eingespannt. So steht Mendes im Studio, um endlich sein neues Album fertigzustellen. Außerdem wird er 2018 noch auf Tour gehen.