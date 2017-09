Shawn Mendes: Er hat ein neues Tattoo!

Sänger Shawn Mendes (19) hat ein neues Tattoo!

Der süße 19-Jährige zeigte seinen Fans gestern Abend in einem Boomerang sein frisch gestochenes Tattoo in einer Insta-Story.

Er hat sich für einen süßen Elefanten entschieden! Das Motiv befindet sich auf seiner linken Hand, an der rechten Innenseite seines Mittelfingers. Ob und was für eine Bedeutung das Tier für Shawn hat, verriet der ,,Treat You Better“-Künstler noch nicht.

Shawn Mendes: So sieht sein Tattoo aus

Das ist der süße kleine Elefant, der seit gestern Shawns Mittelfinger verziert:

DAS ist Shawns neues Tattoo instagram.com/shawnmendes instagram.com/shawnmendes