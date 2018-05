Shawn Mendes: Diese Instagram-Accounts inspirieren ihn

Mit seinem neuen Album „Shawn Mendes: The Album“ begeistert Superstar Shawn Mendes Millionen Fans weltweit. Jetzt hat der beliebte Sänger verraten, auf welchen Instagram-Accounts er sich Inspiration holt.

Shawn Mendes: Auf diesen Gitarren komponiert er seine Songs

Wer Shawn Mendes Musik liebt, weiß, dass der 19-Jährige nicht nur ein super Sänger, sondern auch ein mega talentierter Gitarrist ist. Klar, dass Shawn seiner liebsten Gitarren-Marke @dangelicony deshalb auch auf Insta folgt. „Ich bin besessen von diesen tollen Gitarren! Aus dem D’Angelico Shop in New York City habe ich auch meine Gitarre, auf der ich ‚In My Blood‘ komponiert habe“, sagt er im Interview mit der Teen Vogue. Damit meint der Sänger seine hellblaue Gitarre, die er manchmal auch für Auftritte nutzt.

Shawn Mendes versteht Spaß

Shawn ist keiner dieser Promis, die selbst kaum jemandem folgen. „Du kannst nicht zu vielen Instagram-Accounts folgen“, sagt der 19-Jährige. Doch auch wenn Shawn über 700 Seiten abonniert hat, gibt es dennoch einen Account, den er ganz besonders feiert. „@ifyouhigh ist meiner Meinung nach der beste Instagram-Account von allen und ich kann nicht mal genau sagen warum. Denn die Posts auf diesem Account sind alle so random“, sagt der Sänger. Tatsächlich ist der Account voll mit Videos, auf denen optische Täuschungen oder witzige Slow-Mos zu sehen sind. „Wenn du einen langen Tag hattest, aber nicht schlafen kannst und nicht weißt, was du machen sollst, dann schau dir einfach die crazy Videos auf @ifyouhigh an und ich sag dir, du wirst es nicht bereuen“, sagt Shawn. Das zeigt, was für ein lässiger und humorvoller Typ der 19-Jährige ist.

Shawn Mendes: Hier holt er sich Styling-Inspiration

Dass Shawn Mendes immer super angezogen ist und einen echt tollen Style hat, ist natürlich klar. Doch der Superstar har auch eine ein Lieblings-Accessoire, wie er jetzt verraten hat: Uhren! Inspo für sein liebstes Styling-Piece holt sich der Sänger auf Insta. „Ich liebe Uhren und habe gerade angefangen sie zu sammeln. Auf @syn.chronus schaue ich, welche Uhren mir gefallen“, sagt er. Wer also raten will, welche Uhr sich Shawn als nächstes shoppt, kann hier vorbeischauen.