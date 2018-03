Shawn Mendes: Die Bedeutung seiner Instagram-Posts

Wer Shawn Mendes folgt, weiß, dass der "In My Blood"-Sänger oft sehr mysteriös mit seinen Instagram-Posts umgeht. Meistens ist seine Caption nur kurz, oder gar nicht erst vorhanden. Jetzt hat er jedoch verraten, was in Wahrheit hinter seinen Instagram-Bildern steckt:

Shawn Mendes: Das bedeuten seine Instagram-Bilder

Erst kürzlich hat Sänger Shawn Mendes mit "In My Blood" und "Lost In Japan" gleich zwei neue Songs aus seinem neuen Album veröffentlicht! In einem amerikanischen Interview verriet der Sänger jetzt auch,welche Geschichten hinter seinen Instagram-Posts stecken. Auf dem ersten Bild steht Shawn oberkörperfrei im Tonstudio: "Das Bild ist in der ersten Woche entstanden, als wir an dem neuen Album gearbeitet haben und in dieser Nacht habe ich auch 'In My Blood' eingesungen."

Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Okt 13, 2017 um 2:32 PDT

Das ist Shawns Lieblingsfoto!

Ein anderes Bild verbirgt ein super süßes Geständnis von Shawn: "Das ist mein absolutes Lieblingsbild", verrät der "Stitches"-Star. "Um ehrlich zu sein, das beste Bild, das ich auf diesem Planeten besitze. Meine Oma und ich. Wir lachen beide, weil sie auf dem Foto neben mir so klein aussieht. Ich habe sie in meinem Leben noch nie so lachen sehen, deshalb bin ich froh, dass dieser Moment festgehalten wurde." Awww! Danke, dass du es mit uns geteilt hast, Shawn!

Weiter gehts mit einem Video von Shawn und Model Karlie Kloss! "Ich kann ehrlich sagen, dass Karlie Kloss die süßeste Person der Welt ist", schwärmt der Single.Auf einem Event hatte er Taylor Swifts BFF einen Clip Ohrring geklaut, doch Karlie war nicht suaer und witzelte nur, dass er Shawn eh besser stehe als ihr. Die zwei scheinen gute Freunde zu sein! Übrigens: Falls du wissen willst, wie sich Shawn Mendes seine Freundin vorstellt, solltest du unbedingt hier drauf klicken.

Also @karliekloss you are the coolest haha Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Nov 20, 2016 um 8:33 PST

Auf einem weiteren Bild sehen wir Shawn in einem super coolen Anzug und einer hellblauen Gitarre: "Das Bild ist kurz vor meiner ersten Vanity Fair Oscar Party entstanden! Ich glaube, das ist aktuell auch die coolste Gitarre, die ich besitze." Steht dir auf jeden Fall super!

Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Mär 3, 2018 um 6:19 PST

Autsch! Dieses Selfie des Musikers sieht ganz schön schmerzhaft aus – war es zum Glück nicht! Denn es ist entstanden, als Shawn sein Musikvideo zum Hit "Stiches" aufgenommen hat. "Ihr hättet den anderen sehen sollen!", witzelt Shawn in der Caption und erklärt: "Ich habe mich an dem Tag ziemlich cool gefühlt, deshalb habe ich wohl mein verblutetes Gesicht fotografiert. Das war wirklich aufregend und ist bis heute mein bestes Video!"

You should see the other guy Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am Jun 27, 2015 um 10:18 PDT

Für alle, die noch mehr Bilder von Shawn Mendes sehen wollen, gibt es hier das Video: