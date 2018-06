Shawn Mendes: Das sagt er über Justin Bieber und Hailey Baldwin

Justin Bieber (24) soll wieder mit seiner Ex Hailey Baldwin (21) zusammen sein. Aber Moment mal – datete die nicht gerade erst Sänger Shawn Mendes (19)?

Shawn Mendes: Sein Girl knutscht mit Justin Bieber

Erst vor ein paar Tagen tauchten Knutsch-Bilder von Hailey Baldwin (21) und ihrem Ex Justin Bieber (24) auf. Auf einem Foto, das vom US-amerikanischen Promi-Newsticker TMZ veröffentlicht wurde, sieht man die beiden Stars eng umschlungen in einem Park im Stadtteil Brooklyn in New York City beim Rummachen auf einer Bank. Die beiden fühlen sich scheinbar ziemlich ungestört, denn sie sitzt auf seinem Schoß und schaut dem Popstar verliebt in die Augen. Später postete Justin sogar ein Foto von sich in New York bei Instagram – und im Hintergrund steht keine geringere als Hailey Baldwin. Doch noch vor ein paar Wochen machten ganz andere Gerüchte Schlagzeilen: Es hieß, Hailey sei mit Sänger Shawn Mendes zusammen. Eine Bestätigung gab's auf der Met-Gala, einer riesigen Mode- und Spendengala in New York. Die beiden Turteltauben gingen nämlich gemeinsam über den roten Teppich – eigentlich ein klares Zeichen, dass sie sich gegenseitig daten. Doch ihre Fans hatten sich zu früh gefreut! „Nein, wir hatten nicht unser großes Debut. Wir wurden nur beide von Tommy Hilfiger gefragt, ob wir in seinen Kreationen über den roten Teppich gehen“, sagte Shawn kurz nach dem Event. Na dann ist ja alles geklärt und Haileys und Justins Liebe steht nichts mehr im Wege. Oder, Shawn?

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Ist Shawn Mendes eifersüchtig?

Als Shawn Mendes jetzt in einer kanadischen TV-Sendung gefragt wurde, was er von der wieder auflebenden Romanze von Hailey zu ihrem Ex Justin Bieber hält, meinte der Sänger nur: "Ich weiß nicht, ob sie sich daten oder nicht. Ich liebe sie beide. Sie sind beide wirklich wunderbare Menschen!" Das klingt also gar nicht eifersüchtig – Shawns Segen haben die beiden wohl!

