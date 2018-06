Shawn Mendes & BTS: Der gemeinsame Song kommt!

Endlich ist es soweit: BTS und Shawn Mendes arbeiten für einen Song zusammen. Wir verraten euch alle Einzelheiten.

Shawn Mendes: Er feiert die Jungs von BTS

Dass Shawn Mendes ein großer Fan der K-Pop-Band BTS ist, steht spätestens seit den “Emmys” 2017 fest. Damals lernte er die koreanischen Jungs Backstage kennen und war direkt hooked: ‘’Sie sind wahrscheinlich die schönsten Boys, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ehrlich, ich wusste bis dato nicht, dass es so schöne Menschen gibt. Ihre Performance war einfach nur unglaublich und ich habe mir den Auftritt rauf und runter angesehen.’’

Shawn Mendes & BTS: Es wird bald eine Kollaboration geben

Natürlich feiern BTS auch Shawn mega ab, weshalb für die Fans die Sache ganz klar auf der Hand liegt: Es muss einfach eine Kollaboration geben. Und tatsächlich scheint es so, als würde dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. In einem Interview mit dem Radiosender ‘Kiss 92.5’ wurde Shawn nämlich darauf angesprochen und hatte die wohl besten News für uns. Wir dürfen uns auf einen gemeinsamen Track von Shawn Mendes und BTS freuen. Jedoch hat Shawn noch nicht verraten, wann es soweit sein wird. Die BTS-Boys sind sooo mega busy, dass man noch keinen gemeinsamen Termin gefunden hat. Wir halten euch auf dem Laufenden.

