Am 14. September ist es endlich so weit: Der neue und letzte Teil der Tomb Raider Trilogie erscheint als Videospiel und trägt den Namen "Shadow of the Tomb Raider". Wir waren für euch in London und haben das Spiel getestet!

Shadow of the Tomb Rider: Lara Croft ist zurück!

Passend zum Kino-Hit "Tomb Raider", der dieses Jahr in den Kinos angelaufen ist. Erscheint am 14. September "Shadow of the Tomb Raider" als Spiel für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC. Das neue Game ist das Finale der Trilogie, welche 2013 mit "Tomb Raider" angefangen hat, 2015 mit "Rise of the Tomb Raider" fortgesetzt wurde und 2018 mit "Shadow of the Tomb Raider" ein Ende findet. Hier der offizielle Trailer zum Game:

Lara Croft kämpft im Maya Dschungel

Die ganze Geschichte spielt hauptsächlich in Mexiko, wo sich Lara Croft durch den tödlichen Dschungel kämpft und gruselige Höhlensysteme erforscht. Besonders im Mittelpunkt stehen lange und gefährliche Tauchgänge unter Wasser. Eine super spannende Umgebung, bei der man sich sogar im Spiel das ein oder andere erschrecken kann – mitfiebern ist vorprogrammiert!

Lara Croft im Dschungel! PR/Square Enix

Eine neue Lara Croft

Im Spiel erleben wir Lara reifer, entschlossener und erfahrener denn je. Doch sie bekommt auch zum ersten Mal die Konsequenzen ihrer Handlungen zu spüren. Denn sie selbst ist es, die eine Bedrohung auslöst. Diese neuen Hindernisse wecken auch neue Erfahrungen in ihr. Die Spielemacher haben besonders darauf geachtet viele verschiedene Kampftechniken und Ausrüstungsgegenstände zu entwerfen, die man als Spieler meistern muss.

Springen, Klettern, Tauchen – auf Lara warten viele Hindernisse! PR/Square Enix

Lara Croft im Game-Test:

BRAVO-Reporterin Laura hat Spaß beim zocken! Privat/Laura Kaczmarek

BRAVO-Reporterin Laura durfte "Shadow of the Tomb Raider" beim exklusiven Premieren-Event in London von Square-Enix ganze 45 Minuten lang testen. Das Fazit: Im Großen und Ganzen bleibt sich Lara Croft treu – eine spannende Mischung aus Action und Rätselraten. Trotzdem haben es die Macher geschafft, die Story weiterhin spannend zu halten und vor allem Lara Croft weiterzuentwickeln. Lara ist jetzt eine emanzipierte, starke Frau, die ihren eigenen Kopf hat und den auch durchsetzen will. Aber sie ist ganz und gar kein perfekter Mensch. Auch sie macht Fehler und löst dadurch eine halbe Katastrophe aus. Aber sie steht dazu und legt alles daran die Menschen zu retten. Genau dieser Fehler macht die Lara aus "Shadow of the Tomb Raider" zu einer der glaubwürdigsten Videospiel-Figuren ever! Eine menschliche Heldin, mit Fehlern aber auch Idealen. Für die Zeit im Game konnte ich mich richtig in Lara reinversetzen, fast so als wäre ich sie. (Nur kann ich in real-life leider nicht so lange die Luft anhalten und so unfassbar gut Klettern, haha!) Außerdem kann man sich dank der Rätsel und Hindernisse voll in das Spiel reinsteigern. Ich hab jegliche Zeit vergessen und dadurch sogar 10 Minuten länger gespielt, als ich eigentlich durfte – aber pssst! ;-) Wer von Action und Abenteuer nicht genug bekommen kann, macht mit "Shadow of the Tomb Raider" alles richtig. Ob Pro-Gamer, "Tomb Raider"-Fan oder Anfänger – mit diesem Game wird keiner enttäuscht und euch sicher nicht langweilig!