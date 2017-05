Nicht immer ist man in Stimmung für Sex. Aber was macht uns eigentlich richtig heiß? Mit dieser Frage hat sich das Premium Casual Dating Portal Secret.de in einer europaweiten Umfrage beschäftigt. Tatsächlich gibt es einige Dinge, die die meisten Menschen besonders antörnen. Die Ergebnisse sehen bei Frauen und Männer unterschiedlich aus.

Was uns ins Sex-Laune bringt, erfährst Du im VIDEO: