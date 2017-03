SERIEN-Tipp des Monats: Marvels Iron Fist auf Netlfix!

Gerade gibt es ECHT viele Serien - mir geht`s eher so, dass ich gar nicht weiß, mit welcher ich gerade anfangen soll! Dir auch? Dann haben wir hier unseren Serien-Tipp des Monats für dich: Marvels Iron Fist! Die neue Serie bei Netflix ist nicht nur etwas für SUPERHELDEN-Liebhaber.

In der Serie geht es um den Milliardär Danny Rand, wir von Finn Jones gespielt, der 15 Jahre lang als vermisst galt und nun überraschend nach New York City zurückkehrt. Schon mal ziemlich krass!

Um sein Familienvermächtnis anzutreten, muss er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen - und die scheint nicht gaaaanz so einfach zu sein. Gleichzeitig erhebt sich ein finsterer Feind in der Stadt, dem sich Rand als Iron Fist gegenüberstellen muss. Neben Finn Jones spielt auch Jessica Henwick mit. Sie kennst du vielleicht schon aus Game of Thrones.

Jetzt aber genug geredet - hier kommen exklusive Szenen + der Trailer, die du sonst noch nirgends zu sehen bekommst!