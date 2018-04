Selena Gomez: Will ihr Ex sie zurück?

Wollte er Selena’s Leben retten?

Doch die Lyrics der nächsten Zeile sind noch krasser. „Ich hätte fast einen Teil von mir für dich geopfert, um dein Leben zu retten", singt The Weekend darin. Für viele Fans ist ganz klar: Der Sänger möchte damit andeuten, dass er bereit gewesen wäre Sel eine Niere zu spenden. Natürlich müssen wir Songtexte nicht immer ganz wörtlich nehmen – doch ganz an den Haaren herbeigezogen scheint diese Theorie nicht. Schließlich litt die 25-Jährige im September 2017 auf Grund ihrer Lupus Erkrankung an Nierenversagen und war auf eine schnelle Nierentransplantation angewiesen. Sel’s beste Freundin Francia Raisa spendete der Fetish-Sängerin eine Niere und rettete ihr so das Leben. Mit seinem neuen Track lässt der Sänger uns aber auf jeden Fall spekulieren, ob nicht auch er als Spender in Frage gekommen wäre.