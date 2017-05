Selena Gomez und The Weeknd sind erst seit Januar ein Paar. Vor wenigen Wochen machten sie ihre Liebe mit einem süßen Pärchen-Selfie endlich öffentlich. Doch die Beziehung der beiden Musiker scheint schon sehr ernst zu sein. Neben Hochzeitsgerüchten wird jetzt sogar spekuliert, dass Selena ein Baby von ihrem Freund Abel Tesfaye , wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, will.

Selena & The Weeknd: Die ganze Lovestory

Selena Gomez ist glücklich mit The Weeknd:

Selena Gomez steckte in den letzten zwei Jahren in einer großen Liebeskrise. Die On/Off-Beziehung mit Justin Bieber strapazierte ihre Nerven und machte sie fertig. Nach einigen Affären ist sie nun endlich wieder in festen Händen. Ihr Freund The Weeknd tut ihr offensichtlich gut. Die Sängerin strahlt wieder bis über beide Ohren - und ihren Abel will sie so schnell nicht wieder hergeben…

Selena Gomez will ein Baby von The Weeknd:

Insider sollen "Radar Online" verraten haben, dass die Sängerin einen starken Kinderwunsch hat: "Sie ist noch nicht schwanger, aber sie erzählt ihren Freunden und ihrer Familie, dass sie nichts mehr will, als ein Kind."

Doch laut der Quelle sei The Weeknd über die Babyplanung bislang nicht richtig eingeweiht. Oh je! Freunde des Paares befürchten sogar, dass Selena ihm das Baby unterjubeln will , um ihn fest zu binden: "Einige von Selenas Freunden glauben, dass sie versucht ihn in eine Babyfalle zu locken.“

Was an den irren Gerüchten wirklich dran ist, weiß womöglich nur Selena Gomez.