Selena Gomez & The Weeknd: Trennung wegen Justin Bieber?

Selena Gomez: Sie hängt schon wieder mit Justin Bieber ab!

Derzeit werden Selena Gomez, The Weeknd und Justin Bieber auf Schritt und Tritt verfolgt. Paparazzi sind auch schon wieder auf etwas gestoßen, was für viele Spekulationen sorgt. In einem Cafè in Los Angeles saßen Jelena ganz entspannt an einem Tisch - die Zwei sahen aus, als wären sie niemals getrennt gewesen. Schon komisch oder? Immerhin hatten die beiden sogar ziemlichen Zoff in den letzten Monaten - auch ein öffentlicher Streit über Instagram konnte nicht verhindert werden.

Selena Gomez: Ist sie wieder mit Justin Bieber zusammen?

Zu der Trennung von Selena Gomez und The Weeknd berichtete jetzt ein Insider gegenüber dem Klatschportal "HollywoodLife": "Sie ist jetzt am Ball. Sie war glücklich mit The Weeknd, aber Justin wird immer den größten Platz in ihrem Herzen haben." Wie wir wissen, sieht Justin Bieber das genauso. Seine letzten Beziehungen scheiterten angeblich immer wieder, da er nie wirklich aufhören konnte, an Selena zu denken und am Ende jedes Mädchen immer wieder mit seiner großen Liebe verglich.