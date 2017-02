Das letzte Jahr war für Selena Gomez sehr turbulent - sie ist immer noch psychisch labil. Von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn die beiden es langsam angehen lassen.

23. Januar 2017

Justin Bieber disst The Weeknd!

Die Liebesgeschichte von Selena Gomez und Justin Bieber glich einer Achterbahnfahrt. Mal schwebten die Sänger auf Wolke Sieben – dann war plötzlich wieder Schluss! Nach einer langen On-Off-Beziehung scheint die Lovestory von Sel und Jus inzwischen endgültig vorbei zu sein.

Seit kurzem turtelt Selena Gomez dafür mit The Weeknd herum. Doch das scheint ihrem Ex Justin gar nicht zu gefallen. Als der 22-jährige nach einem Club-Besuch von TMZ darauf angesprochen wurde, ob er sich die Musik von Selenas Neuem anhören könnte, entgegnete er wütend: „Scheiße, nein. Ich werde mir keinen Song von The Weeknd anhören. Diese Scheiße ist für die Tonne!"

Bäääm… das hat gesessen! Ob Justin Bieber die Musik von The Weeknd wirklich so scheiße findet , oder sie aus Prinzip nicht hören will, darüber kann man munkeln. Das Thema Eifersucht spielte bei Justin Bieber und Selena Gomez schon immer eine große Rolle! Wir hoffen, dass Sel mit The Weeknd mehr Glück hat und sich endlich auf eine neue Beziehung einlassen kann!

12. Januar 2017

Selena Gomez & The Weeknd: Was läuft da?

O-M-G! Gerade erst sollen Selena Gomez und Ed Sheeran mächtig geflirtet haben, schon wird die Sängerin knutschend mit einem anderen Typen gesichtet.

Wie das amerikanische "People" Magazin berichtet und auf Twitter zeigt, verbrachten Selena und Musiker The Weeknd einen ziemlich netten Abend zusammen. Auf den Fotos, die im Netz herumgehen, kommen die beiden gerade aus dem romantischen, italienischen Restaurant Giorgio Baldi.

In wen ist Selena Gomez verliebt?

Und so wie es aussieht, hat The Weeknd (heißt übrigens eigentlich Abel Makkonen Tesfaye) ganz Gentlemen-like die Rechnung übernommen. Denn im Anschluss gab es eine Umarmung und einen Kuss von seinem Date. Doch was heißt das? Sind die beiden jetzt ein Paar?

selena gomez and the weeknd 😳😳😳😳😳 WHAAAAAAAAAT i was not expecting that pic.twitter.com/RbMQEUMoRz — sharkboy (@Dillfeeds) 11. Januar 2017

Ein Insider verriet gegenüber "People": "Es ist ganz neu, aber nichts Ernstes." Allerdings erklärte ein Gast, der mit ihnen im Restaurant war: "Sie verhielten sich wie ein Paar. Sie bestellten Pizza und teilten sich das Essen. Sie wirkte sehr verliebt - sie lächelte unglaublich viel." Ob der Beobachter wirklich recht hat, wird sich vermutlich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen.