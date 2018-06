Selena Gomez: Verstörendes Psycho-Video

Leute, auf eins könnt ihr euch gefasst machen: Der neue Video-Clip von Selena Gomez (25) ist nichts für schwache Nerven! Denn der ist übler als so mancher Horrorfilm!

Selena Gomez wird euch richtig schocken

Beim Anschauen von Selena Gomez‘ neustem Video werdet ihr garantiert Gänsehaut bekommen. Denn der ist so richtig creepy: Ein abgehackter Finger baumelt an einer Schnur von der Decke, während Selena in der Badewanne sitzt und im Wasser ein zweites Gesicht herumschwimmt… Ihre Augen sind milchig, ihr Blick ist irre… In ihrem Mund spielt Selena mit einem Augapfel als wäre es ein Bonbon und plötzlich fallen ihr alle Zähne aus. OMG! Am besten schaut ihr euch den Clip selbst an. Aber wir haben euch gewarnt: Er ist echt krass!

WHY IS NOBODY TALKING ABOUT THIS pic.twitter.com/RZz1IsoGNV — m (@handoverheartt) 20. Juni 2018

Doch was hat es mit Selenas Grusel-Auftritt auf sich? Die Sängerin hat das Video nicht etwa für einen neuen Song gedreht!

Das steckt hinter Selenas unheimlicher Aktion

Der Grund für den ungewohnt ekelerregenden Auftritt der sonst so süßen Sängerin ist eigentlich ein ziemlich cooler - denn es ist mal wieder so weit: Auf Instagram gibt es eine neue Funktion! Ihr könnt ab sofort im Vollbild-Modus Videos von bis zu 60 Minuten Länge gucken! Ein besonders gruseliges Beispiel dafür, wie krass das neue Video-Erlebnis sein kann, zeigt euch eben niemand Geringeres als Selena Gomez mit ihrem krassen Psycho-Clip.

a love story Ein Beitrag geteilt von Petra Collins (@petrafcollins) am Jun 20, 2018 um 4:23 PDT

So funktioniert die neue Instagram-Funktion IGTV

Einige von euch werden die Veränderung auf Instagram schon bemerkt haben: Ganz oben in der Instagram-Leiste gibt es im Home-Menü plötzlich ein neues Symbol! Und das steht für die neue Funktion IGTV, die du nicht nur über Instagram selbst, sondern auch als eigenständige App nutzen kannst.

Hier hast du die wichtigsten Facts dazu auf einen Blick:

Mobile First: IGTV funktioniert so, wie ihr euer Smartphone nutzt - nämlich vertikal und als Vollbild.

So easy klappt‘s: Sobald ihr die App öffnet, spielt IGTV Videos ab, ohne dass ihr nach Inhalten suchen müsst. Um die coolsten Clips zu entdecken, könnt ihr zwischen „Für dich“, „Abonniert“, „Beliebt“ und „Weiter ansehen“ wechseln!

Hochwertige Inhalte: IGTV basiert auf bestehenden Accounts innerhalb der Instagram-App. So verpasst ihr garantiert keine IGTV-Inhalte von den Leuten, denen ihr bereits folgt!

Übrigens: Während ihr zum Beispiel gerade einen Beitrag von Selena Gomez anschaut, könnt ihr hochwischen, um weitere Kanäle zu entdecken ODER in Selenas Kanal zu stöbern. Das Video, das ihr euch gerade reinzieht, müsst ihr dabei nicht unterbrechen – es läuft einfach weiter.

