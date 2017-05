Selena Gomez und The Weeknd: So wird ihr erster gemeinsamer Song

Das erste "Baby" planen Selena Gomez und The Weeknd sogar schon. Angeblich arbeiten die beiden gerade an einem gemeinsamen Song. Wie die britische "Elle" berichtet, soll der Song von Musikproduzent Max Martin (hat schon mit Katy Perry und Britney Spears zusammengearbeitet) stammen und von Nicki Minaj und One Republic Sänger Ryan Tedder geschrieben worden sein. Auf der Wikipedia-Seite des Produzenten sind dann zusätzlich Selena Gomez und The Weeknd als Interpreten angegeben. Mega cool!

👀👀👀 #InHerElement #TheWeeknd #SelenaGomez #CollabMaybe Ein Beitrag geteilt von 🇫🇷 The Weeknd France 🇫🇷 (@theweekndfanfrance) am 23. Mai 2017 um 8:28 Uhr

Der erste gemeinsame Song von Selena Gomez und The Weeknd soll übrigens "In Her Element" heißen und könnte ein absoluter Ohrwurm werden. Gerade wird Selena für ihre akutelle Single "Bad Liar" extrem gefeiert und auch The Weeknd hatte bisher immer ein gutes Händchen für coole Sounds. Wir rechnen also mit einem extremen Ohrwurm, der uns schon jetzt Gänsehaut bereitet. Immerhin reden wir hier nicht nur von irgendwelchen Duett-Partnern, sondern von DEM Traumpaar 2017!

Wir sind ziemlich gespannt und freuen uns schon jetzt riesig (sofern die Gerüchte wirklich stimmen) auf diese Single!