Selena Gomez und Taylor Swift: Ganz besondere Freundschaft!

Stress wegen Justin Bieber?

Mal sind sie unzertrennlich, dann wieder total zerstritten - und alles wegen Justin Bieber?! Die Gerüchte um die Freundschaft zwischen Taylor Swift und Selena Gomez häufen sich. Doch alles Quatsch, meint Tay jetzt in einem Interview mit dem Rolling Stone. "Die Leute denken, sie hätten alle meine Beziehungen studiert. Da waren diese ganzen Blogs, die schrieben: 'Streiten sie sich?' Während der Nacht telefonierten Selena und ich - wir haben uns totgelacht. Aber wir haben sie machen lassen..."

Über die ganz besondere Freundschaft zu Selena Gomez hat Taylor Swift auch bei E!News gesprochen: "Ich denke, es ist die längste Freundschaft, die jede von uns beiden je hatte", so Tay. Die beiden sind echt schon eine gefühlte Ewigkeit befreundet. Kennengelernt hatten sich die Sängerinnen backstage bei einem Konzert der Jonas Brothers.

Im Interview schwärmt die Sängerin weiter: "Wenn sich dein Leben verändert und du in diesen wirklich außergewöhnlichen Wirbelsturm gedrängt wirst, in dem dein Leben sich von dem unterscheidet, was die Leute von deinem Leben denken, und es kritisch beleuchtet und darüber geschrieben wird und all diese Sachen…wir beide haben all diese verschiedenen Veränderungen, durch die wir gegangen sind, irgendwie durchgestanden. Langlebigkeit ist etwas, das man nur sehr selten in Freundschaften findet."

Zwischen den Ladies scheint wohl alles in Butter zu sein! So eine langjährige Freundschaft kann eben doch nicht einfach so kaputt gehen!