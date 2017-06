Selena Gomez und Justin Bieber: So klingt ihr gemeinsamer Song!

Doch egal, ob Selena Gomez und Justin Bieber Kontakt haben oder nicht: Ihre turbulente Vergangenheit wird die beiden für immer miteinander verbinden. Die On-/Off-Beziehung lief viele Jahre und selbst, wenn die Zwei eigentlich mit jemand anderem zusammen waren, führte eine unsichtbare Kraft sie immer wieder zueinander. Zu dem, was einmal war, gehört auch, dass die Musiker es immer mal wieder zusammen im Studio versucht haben. Zuletzt gab es Gerüchte um einen geheimen gemeinsamen Song - jetzt können wir ihn endlich hören. "Can't Steel Our Love" (deutsch: "Unsere Liebe kann nicht gestohlen werden" - Wow, was für ein Titel) wurde jetzt bei YouTube und Soundcloud entdeckt und ist ganz offenbar ein Liebes-Song, der die Geschichte der beiden erzählt.

Selena Gomez: Nippel-Blitzer! Hier streikt ihr Outfit Offiziell haben Selena Gomez und Justin Bieber den Song natürlich nicht veröffentlicht und wenn sie gekonnt hätten, hätten sie die Veröffentlichung vielleicht sogar verhindert. Wir finden den Song toll und sind froh, ihn doch noch hören zu können. Derzeit ist es nämlich sehr unwahrscheinlich, dass Justin und Selena als gute Freunde gemeinsam beschließen, sich doch noch einmal musikalisch zu vereinen - was ganz klar für viele Fans der absolute Hammer wäre! Justin Bieber

Selena Gomez

Star News

