Selena Gomez: Bereut sie ihre Karriere?

Im Interview wird deutlich, dass Selena Gomez mit der Aufmerksamkeit, der sie durch ihre Karriere als Künstlerin ausgesetzt ist, nicht so richtig klarkommt und es auch irgendwie gar nicht möchte. Ihr trauriges Geständnis: "Ich liebe, was ich tue und ich bin mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann - wie kann ich das jetzt sagen, ohne komisch zu klingen? Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass die Leute mich vergessen."

Hört sich ganz so an, als würde sich Selena Gomez jetzt schon auf ihr Karriere-Ende freuen. Doch das dürfte noch in weiter Ferne liegen. Denn, wie sie auch in ihrem traurigen Geständnis gesagt hat, liebt sie das, was sie tut. Auf den Hype und die enorme Bekanntheit könnte sie offenbar allerdings trotzdem verzichten.