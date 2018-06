Selena Gomez: So sollte ihr Freund sein

Wie sollte der Mann an Selena Gomez' Seite sein? Sels Mutter Mandy Teefey hat jetzt verraten, welchen Freund sie gerne an der Seite ihrer Tochter sehen würde.

Selena Gomez: Mutter spricht über Beziehungen

Selena Gomez war bereits mit Stars wie Justin Bieber und The Weeknd zusammen. Bisher hat keine der Beziehungen richtig funktioniert. Vor allem bei On-Off-Freund Justin wird immer sehr viel spekuliert, ob es noch eine Chance für ihre Liebe gibt. Aktuell knutscht Justin wieder mit Ex-Freundin Hailey Baldwin – Selena hingegen ist Solo unterwegs. In einem Interview hat ihre Mutter Mandy Teefey kürzlich verraten, wie schwierig es ist in dem Business einen festen Freund zu finden: "Ich fühle sehr mit ihr! Ihr könnt euch alle vorstellen, wie schwer es ist jemanden zu finden, der nicht in dem Business ist und das alles versteht. Alle fünf Minuten zu lesen, ob sie vielleicht Fremd geht? Das müsste schon jemand besonderes sein." Stimmt, Selenas Boyfriend müsste es schaffen all diese Gerüchte zu ignorieren, das ist als Außenstehender sicher nicht leicht …

So sollte der Freund von Selena Gomez sein

Und wie genau sollte der Freund von Selena Gomez so sein? "Zu Selena passt ein Mann, der einen guten Sinn für Humor hat und ein Familien-Mensch ist. Außerdem muss er ihr Leben verstehen und akzeptieren", verrät Mutter Mandy Teefey. "Ich möchte auch, dass sie dieser Person wirklich wichtig ist und niemanden, der nur wegen ihres Fames an ihr interessiert ist" – das wünschen wir uns sehr für Selena. Sie hätte es wirklich verdient, wieder richtig glücklich zu werden!

