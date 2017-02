Und das scheinen sie wirklich gut hinzubekommen, denn offenbar hat Selena noch immer genügend Zeit, um an ihren Ex-Freund Justin Bieber zu denken. Zwar ist ein Liebes-Comeback komplett ausgeschlossen (Jelena wird es vermutlich NIE wieder geben), doch steht fest, dass die beiden für immer etwas ganz Besonderes verbindet. In vielen Songs kam auch in der Vergangenheit schon durch, dass sie selbst davon überzeugt sind, dass sie sich einfach immer lieben werden.

Auch in Selenas aktuellem Song scheint sie wieder auf Justin einzugehen. Bei Instagram tauchte jetzt ein kleiner Teaser von ihrem neuen Song auf. In diesem ist genau die Text-Stelle zu hören, die angeblich auf Justin anspielt.

Selena posted on her Instagram story! New music!!!!! 🙌🏼🙌🏼 Ein von Selena Gomez Updates ⭐️ (@selenamgomezfanss) gepostetes Video am 3. Feb 2017 um 13:57 Uhr

Hier heißt es: "Ich hatte einen Traum, wir waren wieder 17, Sommernächte, niemals erwachsen werden..." Als sie 17 Jahre alt war, kamen sie und Justin zusammen. Sicher eine wunderschöne Erinnerung. Und in den Kommentaren sind sich viele Fans einig: Es geht auch auf jeden Fall um ihn!

Was The Weeknd wohl davon hält? Wir glauben, dass er von dieser Text-Zeile vermutlich nicht besonders beeindruckt ist. Immerhin ist er gerade Selenas Freund und Jelena ist (leider!) einfach ein für alle Mal Vergangenheit - doch die erste große Liebe ist einfach immer und für die meisten etwas unglaublich Besonderes. Und das versteht The Weeknd ganz sicher . . .

Also, alles easy! ;)

