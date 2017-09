Selena Gomez: Sie wagt den nächsten Schritt mit The Weeknd!

OMG: Selena Gomez (25) adoptierte am Wochenende den wohl süßesten Welpen der Welt!

Die Sängerin und ihr Boyfriend The Weeknd (27) wurden bereits letztes Wochenende in New York City dabei gesichtet, wie sie in einem Haustiergeschäft mit ein paar Welpen spielten. Klingt nach dem süßesten Date ever? War es scheinbar auch! Und zwar wohl so süß, dass das Paar sich eine Woche später dazu entschloss, einen der niedlichen Vierbeiner zu sich zu nehmen.

Selena Gomez: Jetzt kommt der Nachwuchs

Nach acht Monaten glücklicher Beziehung mit Sänger The Weeknd (27) ist es schließlich an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen – findet Selena Gomez angeblich. Deshalb wurde ihre Assistentin Theresa Mingus vergangenen Donnerstag auch dabei gesehen, wie sie einen jungen Hund der britischen Rasse ,,Cavalier King Charles Spaniel“ in Selenas Apartment in New York trug.

So sieht Selenas neues Hündchen aus: Er ist ein Cavalier King Charles Spaniel GettyImages

Selena Gomez: Sie adoptiert einen Hund

Und der ist ja sooooo cute! Das Beste: Er sieht genau aus wie das Hunde-Emoji auf deiner Smartphone-Tastatur. Vielleicht bekommt er ja auch bald seinen eigenen Instagram-Kanal! Wir sind uns sicher: Er wird seiner Insta-Queen-Besitzerin bestimmt große Konkurrenz machen…