Selena Gomez: Sie räumt mit einem krassen Gerücht auf!

Krass: Bei einem Q&A für Fans plauderte Sängerin Selena Gomez gestern (Montag, 14. August) bei Twitter aus, was das derzeit verrückteste Gerücht über sie ist. Der US-Star antwortete auf die Frage, welchen Klatsch sie am seltsamsten findet mit: ,,Dass ich nach Europa ziehe. So wahllos!"

Selena Gomez: Twitter Q&A mit Fans

Bei der Frage- und Antwort- Runde hatten ihr viele Fans Fragen über ihre Musik und ihr Leben gestellt. Wie ihr neues Album (soll bald erscheinen) heißen wird, konnte sie uns leider noch nicht beantworten. Dafür hat sie aber verraten, dass es auf der Platte außer dem Feature von US-Rapper Gucci Mane beim Song ,,Fetish“ noch weitere Kollaborationen mit anderen Künstlern geben wird.

Selena Gomez: Weitere Fragen und Antworten vom Q&A

Zu ihrer Musik

Was gefällt dir am meisten daran, mit anderen Künstlern zusammen zu arbeiten?

- Von ihnen zu lernen und ihren Sound mit meinem zu vereinen.

Wieso machst du heute ganz andere Musik, als früher?

- Ich muss immer weiter wachsen und mich entwickeln.

Wer ist dein Traum-Künstler für ein Feauture?

- Eminem!

Welcher Song ist dein Favorit auf deinem letzten Album ,,Revival“?

- Ich mag ,,Me and the rythm“ gerne.

Wer inspiriert dich, wenn du Musik machst?

- Meine eigenen Erfahrungen – Andere Menschen helfen mit nur dabei, sie auch wirklich zu machen.

Wie schaffst du es, nicht nervös zu sein, wenn du vor so vielen Menschen auf der Bühne stehst?

- Meistens bin ich total nervös! Ich bin nur ziemlich gut darin, meine Aufregung zu verstecken.

Zum neuen Album

Welche Emotionen haben dich für dein neues Album beeinflusst?

- Die meiste Inspiration bekomme ich immer in Zeiten, in denen sich viel verändert.

Wenn du dein neues Album mit einer Farbe beschreiben könntest – Welche wäre das?

- Ein tiefes Blau.

Persönliches

Ein Song, der dir dabei hilft, dich zu entspannen?

- ,,Pieces“ von Amanda Cook.

Dein absoluter Lieblingssong zur Zeit?

- ,,Wild Thoughts“ von Rihanna ft. Bryson Tiller und DJ Khaled.

Was ist deine absolute Lieblingsserie?

- ,,Game Of Thrones“! Ich habe erst gestern die dritte Staffel zu Ende geschaut. Bitte keine Spoiler!

Dein Lieblings-Kinderfilm?

- ,,Der Zauberer von Oz“ oder ,,Das darf man nur als Erwachsener“ (Originaltitel: Sixteen Candles)

Dein liebster Disney-Film?

- ,,Alice im Wunderland“.

Welche Sprache würdest du gerne fließend sprechen können?

- Spanisch – Und dann Französisch.

Was machst du am liebsten mit deinen Freunden?

- Essen und über alles und nichts quatschen.

Schokolade oder andere Süßigkeiten?

- Schokolade.

Was liebst du am meisten an Instagram?

- Mich mit meinen Fans verbinden zu können. Und Filter!

Das Ekligste, was du je gegessen hast?

- Wachteleier.

Sprichst du mit einigen deiner Familienmitglieder Spanisch? (Selenas Vater ist Mexikaner)

- Manchmal muss ich - Auch, wenn mein Spanisch nicht perfekt ist.

Hast du einen Rat, wie man selbstbewusst wird und lernt, an sich selbst zu glauben?

- Überzeuge dich davon, selbstbewusst zu sein. Sag es dir nicht nur immer wieder, sondern glaube fest daran! Irgendwann bist du es dann wirklich…

Ein Ratschlag, den du immer im Hinterkopf hast?

- Behandle Andere, wie du selbst behandelt werden willst.

Wie schaffst du es, in schweren Zeiten positiv zu bleiben?

- Ich erinnere mich an die Dinge, die mir etwas bedeuten.

Magst du es, abends feiern zu gehen oder lieber zu Hause zu bleiben?

- Kommt auf meine Laune an.

Dein Spirit Animal?

- Meine kleine Schwester Gracie. Sie ist vier und cooler als ich!