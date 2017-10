Selena Gomez: Sie liebt den No-Bra-Trend!

Huch! Selena Gomez hat da scheinbar schon wieder etwas vergessen. Oder vielleicht doch nicht? Immer häufiger wird die Sängerin ohne BH gesichtet. Damit folgt sie dem No-Bra-Trend!

Selena Gomez ist eine wahre Trendsetterin! Millionen Fans möchten so sein wie ihr Idol. Doch klar ist auch, das nicht jeder Look und jeder Trend auch exakt zu jedem anderen passt (und das muss es ja auch nicht!). Am 3. Oktober wurde die 25-Jährige mit einer Freundin vor der Magnolia Bäckerei in New York City gesichtet. Dabei viel den Fotografen auf: Selena trug mal wieder keinen BH. Und inzwischen ist das natürlich nichts Neues mehr.