Selena Gomez: Sie gewinnt den "Women Of The Year" Award!

Herzlichen Glückwunsch, Selena Gomez! Am Donnerstagabend fand die "Billboard Women in Music Dinner and Awards Gala" in Hollywood statt. Sel durfte sich über einen der wundervollen Preise freuen und rührte mit ihrer Dankesrede alle zu Tränen!

Was für ein emotionaler Abend für Selena Gomez (25)! Bei den "Billboard Women in Music Dinner and Awards Gala" gewann sie einen Preis, den sie nach eigener Aussage lieber jemand anderem überreichen würde. Bevor Sel ihren Preis entgegen nahm, hielt ihre beste Freunde Francia Raisa (29), die der Sängerin im Sommer eine Niere spendete, eine unfassbar schöne Rede.

Francia Raisa hat Selena Gomez das Leben gerettet. Das wird die 25-Jährige ihrer besten Freundin niemals vergessen. Das machte sie dann auch mehr als deutlich, als sie auf die Bühne kam. "Um ehrlich zu sein, denke ich, dass Francia diesen Preis bekommen sollte, da sie mir mein Leben gerettet hat."