Selena Gomez: Schock auf Instagram

Was ist denn da los? Selena Gomez ist tatsächlich fast allen Personen aus Instagram entfolgt ...

Drama auf Instagram

Selena Gomez Dramen auf Instagram nehmen kein Ende: Wie die amerikanische Boulevard-Webseite "Just Jared" berichtete, sollen Sel und ihre Mutter Mandy sich nicht mehr gegenseitig auf Instagram folgen – und tatsächlich: Sucht man in der Liste von Sels Abos nach ihrer Mama, findet man tatsächlich keinen Treffer! Nachdem die Sängerin sich wieder mit ihrem On-Off-Boyfriend Justin Bieber vergnügt haben soll, machte sie nun immerhin via Instagram einen klaren Schnitt mit der Vergangenheit und entfolgte knapp 300 Usern auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Mai 10, 2015 um 2:07 PDT

Selenas Beziehung zu Instagram

In einem Interview mit "Harper's Bazaar" eröffnete die Sängerin, wie sie sich wirklich auf Instagram fühlt: "Ich habe eine komplexe Beziehung zu Instagram, um es gelinde auszudrücken. Es hat mir eine Stimme inmitten all des Lärms von Leuten gegeben, die versuchen mein Leben für mich zu erzählen." Weiter sagte die Beauty: "Das Einzige, was mich beunruhigt, ist, wie viel Wert die Leute unseres Alters auf die Instagram legt. Es ist eine unglaubliche Plattform, aber in vielerlei Hinsicht hat es jungen Menschen, mich eingeschlossen, eine falsche Darstellung dessen gegeben, was wichtig ist. Also, ja, es ist eine komplexe Beziehung. Wahrscheinlich eine meiner schwierigsten Beziehungen ".

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Mär 12, 2016 um 5:54 PST

Ihre Insta-Besties

Abgesehen von ein paar Marken und Fan-Accounts, folgt Selena nur 12 Leuten (vorerst!). Das sind ihre Insta-Besties:

1. Jessica Alba (Schauspielerin und Co-Star "Bad Blood")

Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba) am Feb 7, 2018 um 4:52 PST

2. Stuart Vevers (Creative Director von Coach)

Ein Beitrag geteilt von Stuart Vevers (@stuartvevers) am Feb 14, 2018 um 5:30 PST

3. Francia Raísa (Bestie)

Ein Beitrag geteilt von Francia Raísa (@franciaraisa) am Dez 1, 2017 um 11:46 PST

4. Connar Franklin (Model)

Ein Beitrag geteilt von CONZ (@connarfranklin) am Dez 4, 2017 um 4:04 PST

5. Brooke Fraser (Sängerin)

Ein Beitrag geteilt von Brooke Fraser (@brookefraser) am Feb 2, 2017 um 11:14 PST

6. Amy Schumer (Schauspielerin)

Ein von @amyschumer geteilter Beitrag am Nov 30, 2017 um 8:48 PST

7. Justin Tranter (Songwriter)

Ein Beitrag geteilt von justin tranter (@tranterjustin) am Jan 7, 2018 um 1:01 PST

8. Julia Michaels (Songwriter)

Ein Beitrag geteilt von Julia Michaels (@imjmichaels) am Feb 17, 2018 um 4:29 PST

9. Kate Young (Stylistin)

Ein Beitrag geteilt von Kate Young (@kateyoung) am Feb 21, 2018 um 8:09 PST

10. Nicolas Ghesquière (Creative Director von Louis Vuitton)

Ein Beitrag geteilt von 🆖 (@nicolasghesquiere) am Jan 24, 2018 um 10:38 PST

11. Jake Bailey (Selena's MakeUp Artist)

Ein Beitrag geteilt von Jake Bailey Makeup/Photography (@byjakebailey) am Sep 10, 2015 um 8:45 PDT

12. Taylor Swift (BFF)