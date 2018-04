Selena Gomez: Polizeieinsatz in Deutschland

Für einige Fans von Sängerin Selena Gomez ist gestern ein Traum wahr geworden! Die Beauty war für eine Kooperation mit der Marke Puma in Nürnberg unterwegs und hat dort mit ihren Fans süße Selfies gemacht. Doch dann ist die Situation so eskaliert, dass sogar die Polizei kommen musste!

Fan-Treffen mit Selena Gomez

Erst hat eigentlich alles richtig süß und beschaulich angefangen. Selena Gomez war mit ihrem Team und Freunden in einem Café in der Nürnberger Innenstadt beim Frühstücken, als sie dort von ein paar Fans entdeckt wurde. Dass die „Wolves“-Sängerin einfach so hier bei uns in Deutschland abhängt, ist natürlich eine mega Sensation! Sel – super lieb wie sie ist – hat sich voll über das spontane Treffen gefreut und mit ihren Fans auch gleich jede Menge cute Pics gemacht. Innerhalb kürzester Zeit waren diese Fotos dann natürlich auf Insta, Twitter und Co zu sehen und immer mehr Fans der Beauty wollten so ein Bild mit ihrem Idol. Doch dann wurde alles ein bisschen viel …

Selena Gomez: Die Polizei greift ein

Denn aus einem kleinen spontanen Treffen mit Selena Gomez wurde ganz plötzlich ein riesiges Event! Innerhalb kürzester Zeit versammelten sich hunderte Fans vor dem Hotel der Sängerin, in der Hoffnung sie live zu sehen und auch noch ein Bild mit ihr zu ergattern. Doch einfach so aus dem Hotel herausgehen, war für die Beauty jetzt nicht mehr möglich. Der komplette Hotel-Vorplatz war nämlich voll mit kreischenden Fans! Aber irgendwann musste die 25-Jährige da raus. Schließlich war sie für einen wichtigen Termin mit der Sportmarke Puma in der Stadt. Schnell war klar: Da muss die Polizei anrücken, um die Sängerin durch die Menge zum Auto zu begleiten. Polizei hin oder her – Sel war total geflasht und gerührt von den vielen Menschen, die extra auf sie gewartet hatten. Und auch die Fans waren super happy, als sie ihr Idol endlich live sehen konnten.

Selena Gomez: Bald zurück in Deutschland?

Heute Morgen ging es für Sel und ihre Crew dann wieder im Flieger nach Hause. Doch wir können uns gut vorstellen, dass uns die Sängerin bald wieder in Deutschland besucht. Denn nicht nur das Essen und das Land haben ihr super gefallen, sondern auch die Herzlichkeit, mit der sie von ihren Fans hier in Empfang genommen wurde <3