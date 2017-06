Selena Gomez: Nippel-Blitzer! Hier streikt ihr Outfit

Die Beziehung von Selena Gomez und The Weeknd könnte momentan wohl kaum besser laufen. Ob auf dem roten Teppich oder bei Instagram: Die 24-Jährige und der R'n'B-Star zeigen sich überall total verliebt.

So auch bei ihrem letzten Date in einem Restaurant in New York. Doch ob sich The Weeknd bei diesem krassen Outfit wirklich auf das Essen konzentrieren konnte?

Selena Gomez: Durchsichtiges Kleid sorgt für heiße Einblicke

Selena Gomez trug an diesem Abend ein hautegenes, fast durchsichtiges Kleid - und verzichtete sogar auf einen BH! Durch das Kameralicht der Paparazzi wurde das Kleid sogar kurzerhand komplett durchsichtig und entblößte direkt Selenas Brüste. Und auch hintenherum offenbarte die Sängerin plötzlich tiefe Einblicke...

NEW. Selena & @theweeknd leaving dinner in NYC last night! 😍💋 #SelenaGomez #TheWeeknd Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez Updates (@sgomezupdatess) am 7. Jun 2017 um 4:13 Uhr

She's So Hot! #SelenaGomez....Follow @bestmusic.official For More News Ein Beitrag geteilt von The Best Musics For You (@bestmusic.official) am 8. Jun 2017 um 2:02 Uhr

Auch wenn die Sängerin an diesem Abend vielleicht ein wenig mehr zeigte, als anfangs gewollt: Wenn ein Mensch über so einem kleinen Fashion-Fauxpas stehen kann, dann ist es Selena Gomez ;)