Selena Gomez: Neuer Song – Geheime Botschaft an Justin Bieber

Selena Gomez (25) hängt noch immer an ihrem Ex Justin Bieber (24) - das lässt jedenfalls ihr neues Musikvideo zum Song "Back To You" vermuten.

Die aktuelle Single der Sängerin erschien bereits am 10. Mai - gestern veröffentlichte die US-Amerikanerin dann endlich auch ein Musikvideo zu dem Ohrwurm.

Selena Gomez "Back To You": Geheime Botschaft an Justin Bieber

Offensichtlich scheint die 25-Jährige eine geheime Botschaft im Songtext des Tracks versteckt zu haben - bestimmt für niemand geringeren als ihren Ex Justin Bieber (24). Denn der Songtext des Liedes, das auch auf dem Soundtrack der Serie "Tote Mädchen Lügen Nicht" zu finden ist, ist mehr als eindeutig. Aber überzeug' dich selbst! Hier sind einige übersetzte Passagen aus "Back To You":

Du kannst mein Herz entzweibrechen.

Aber wenn es heilt, schlägt es nur für dich.

Ich weiß, es ist nicht richtig, aber es ist wahr.

Ich will dich halten, wenn ich es nicht darf.

Wenn ich neben jemand anderem liege.

Du gehst mir nicht aus dem Kopf.

Wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte.

Ich weiß, ich würde immer wieder zu dir zurückkommen.

Keine Frage - Der Text passt perfekt zu Sels aktuellem Liebes-Chaos!

Selena Gomez: Liebes-Drama mit Ex Justin Bieber

Nachdem das Supergirl über Jahre hinweg eine On-Off-Beziehung zu ihrer Jugendliebe Justin Bieber (24) führte, schien sie letztes Jahr mit ihrem damaligen Boyfriend The Weeknd total happy. Doch auch die Beziehung zu dem Musiker scheiterte Ende Oktober 2017 - der Grund: Angeblich mal wieder Sels Ex Justin, über den sie laut ihrem Freundeskreis nie hinweg kam.

Justin und Selena ließen kurze Zeit später - genauer gesagt im November letzten Jahres - die Fan Herzen wieder höher schlagen, denn es sah ganz nach einer Reunion der beiden Turteltauben aus! Happy zeigten sie sich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit - kuschelnd! Allerdings zerbrach ihr Liebesglück einige Monate später wieder.

Im neuen Musikvideo von Selena Gomez (25) spielt sie sich selbst und geht eine gefährliche Beziehung zu einem Fremden ein. Die beiden brennen gemeinsam durch, klauen ein Auto und haben jede Menge Spaß - bis die Situation eskaliert und die beiden im Streit auseinandergehen. Sels Reaktion darauf? Trotz allem Drama zurück zum Ex! Und prompt beginnt die ganze Situation wieder von Neuem. Ein Problem, das der Latina nicht unbekannt sein sollte... "Ich weiß, ich würde immer wieder zu dir zurückkommen" - Ist das Sels eindeutige Botschaft an Justin?

Aber mal ehrlich: Wir alle kennen doch ihren struggle, oder?

