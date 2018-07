Selena Gomez: Mutterträume

Nach einem ewigen Beziehungs-Auf-und-Ab mit Justin Bieber (24) ist Selena Gomez (25) seit geraumer Zeit offiziell Single. An Familienplanung ist also eigentlich eher nicht zu denken. Trotzdem hat die „Back To You“-Sängerin schon ganz klare Vorstellungen davon, wie sie mal als Mutter sein wird!

So wird Selena Gomez als Mum ticken

Selena Gomez macht sich bereits Gedanken darüber, wie sie sich mal verhalten wird, wenn sie Kinder hat: "Ich glaube, dass ich entweder die beste oder die schlechteste Mutter der Welt sein werde“, verriet Sel in einem Interview. Wie meint die 25-Jährige das? „Ich werde meine Kinder beschützen, als gäbe es kein Morgen!", erklärte sie.

Vor- und Nachteile für Selenas Kids

Alles klar, Selena wird ihre Kids also mal beschützen wie eine Löwin! Das könnte für die Kleinen manchmal ganz schön nervig werden. Denn wer hat schon Bock auf eine Mum, die übervorsichtig ist und immer gleich Angst hat, dass irgendwas schlimmes passieren könnte? Auf der anderen Seite ist es aber doch auch schön, eine Mama zu haben, die sich um einen sorgt und immer nur darauf bedacht ist, dass es einem gut geht. Selena Gomez hat selbst ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Mutter Mandy. Deshalb ist es ihr besonders wichtig, dasselbe eines Tages auch mit ihren eigenen Kindern zu haben!

Momma and I Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Okt 16, 2017 um 6:47 PDT

Selena Gomez will immer ihr Bestes geben

Bis Selena sich aber mal ernsthafte Gedanken über Nachwuchs machen muss, wird wahrscheinlich noch ein Weilchen vergehen. Bis dahin kann die süße Sängerin sich noch entspannen und ganz auf sich selbst konzentrieren. "Ich denke, es ist wichtig, dein Leben so zu leben, wie du es möchtest und immer dein Bestes zu geben", sagte sie. Sie ist also in jeder Hinsicht eine echte Perfektionistin! "Mehr kann ich nicht machen, nur mein Bestes geben", sagte sie.

