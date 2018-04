Selena Gomez: Liebeserklärung auf Instagram

Auch Megastars wie Selena Gomez haben noch Vorbilder! In ihrer Instagram-Story beweist sie, dass sie ein echtes Fan-Girl von "The Greatest Showman" ist.

Selena Gomez: Fan-Girl-Moment auf Instagram

135 Millionen Follower auf Instagram, 3,7 Millionen Abonnenten auf YouTube, ausverkaufte Konzerte – ja, Selena Gomez ist weltweit ein absoluter Megastar. Und doch hat die 25-Jährige auch noch Vorbilder. Eines davon ist die Künstlerin Keala Settle, ihren Song "This is me" aus dem Film "The Greatest Showman" hat Selena in ihrer Insta-Story gesungen – und sich als das krasseste Fangirl geoutet! Keala Settle war so gerührt von Selena Gomez Darbietung, dass sie das Video sofort repostet hat und drunter schrieb: “Aaaaaaahhhh @selenagomez I ADORE YOU!!!!" (zu Deutsch: Selena Gomez ich verehre dich!).

Ein Beitrag geteilt von Keala Settle (@kealasettle) am Apr 3, 2018 um 2:22 PDT

Fan-Girl-Moment 2.0

Auch deutsche Stars wie Dagi Bee haben so das ein oder andere Vorbild! Eines davon hat sie bei der „Glow“ 2018 in Dortmund persönlich kennengelernt – und ist vor Freunde komplett ausgeflippt! Das absolute Highlight für alle Make-up-Mädchen (egal ob Influencer oder einfach nur Fans) war wohl der Besuch von Nikkie von „Nikkietutorials“ auf der Kosmetikmesse. Fast 10 Millionen Fans hat die Schmink-Ikone auf Instagram und YouTube und fasziniert nahezu täglich mit den krassesten Tutorials ever! Kaum ein Vorher-Nachher-Video zeigt so viel Effekt wie die von Nikkie. Und auch Dagi Bee war hin und weg von dem Talent. "No photoshop needed, it really happened. I finally met the one and only" (zu Deutsch: Kein Photoshop, es ist wirklich passiert. Ich habe endlich die einzig wahre Nikkie getroffen!)